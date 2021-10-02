Гол Бабы принёс "Мальорке" три очка в поединке с "Леванте"

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Гол Бабы принёс "Мальорке" три очка в поединке с "Леванте"

Фото твиттер Ла Лиги

В рамках 8-го тура чемпионата Испании "Мальорка" дома взяла верх над "Леванте".

Победный гол в свой актив записал ганский полузащитник Иддрису Баба.

"Мальорка" – "Леванте" - 1:0

Гол: 1:0 – 74 Баба.

"Мальорка": Рейна, Маффео (Састре, 89), Вальент, Руссо, Коста (Оливан, 89), Дани Родригес, Руис де Галаррета (Батталья, 81), Баба, Ли Кан Ин (Жорди Мбоула, 81), Ндиайе, Фер Ниньо (Анхель Родригес, 67).

"Леванте": Фернандес, Мирамон (Коке, 86), Дуарте (Мустафи, 77), Робер, Клерк (Энрик Франкеса, 46), Мартинес (Везу, 87), Мелеро, Пепелу, Моралес, Де Фрутос (Кантеро, 77), Рохер Марти.

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