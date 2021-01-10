Гол Бакайоко на 90 минуте приносит "Наполи" победу над "Удинезе"

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Гол Бакайоко на 90 минуте приносит "Наполи" победу над "Удинезе"В 17 туре Серии А прошла встреча между "Удинезе" и "Наполи". Только в самом конце встречи подопечные Гаттузо смогли добиться победы. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Победа позволила неаполитанцам подняться на 5 строчку турнирной таблицы. В их активе теперь 31 очко после 16 матчей. Хозяева пока расположились на 13 месте, набрав 16 баллов.

"Удинезе" - "Наполи" 1:2 (1:1)

Голы: Инсинье, 15 (пенальти) - 0:1, Лазанья, 27 - 1:1, Бакайоко, 90 - 1:2

"Удинезе": Муссо, Молина, Самир, Родриго Бекао, Ларсен (Зегелар, 72), Перейра, де Пауль, Мандрагора, Арслан (Уолас, 72), Бонифаци, Лазанья (Несторовски, 81).

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Манолас (Максимович, 16), Ррахмани (Мариу Руй, 46), Хюсай, Бакайоко, Фабиан Руис (Элмаз, 68), Инсинье, Зелиньски (Демме, 90), Лосано, Петанья (Льоренте, 68).

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