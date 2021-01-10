Гол Бакайоко на 90 минуте приносит "Наполи" победу над "Удинезе"
В 17 туре Серии А прошла встреча между "Удинезе" и "Наполи". Только в самом конце встречи подопечные Гаттузо смогли добиться победы. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.
Победа позволила неаполитанцам подняться на 5 строчку турнирной таблицы. В их активе теперь 31 очко после 16 матчей. Хозяева пока расположились на 13 месте, набрав 16 баллов.
"Удинезе" - "Наполи" 1:2 (1:1)
Голы: Инсинье, 15 (пенальти) - 0:1, Лазанья, 27 - 1:1, Бакайоко, 90 - 1:2
"Удинезе": Муссо, Молина, Самир, Родриго Бекао, Ларсен (Зегелар, 72), Перейра, де Пауль, Мандрагора, Арслан (Уолас, 72), Бонифаци, Лазанья (Несторовски, 81).
"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Манолас (Максимович, 16), Ррахмани (Мариу Руй, 46), Хюсай, Бакайоко, Фабиан Руис (Элмаз, 68), Инсинье, Зелиньски (Демме, 90), Лосано, Петанья (Льоренте, 68).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17