Гол Бакки помог "Вильярреалу" победить "Леганес"

В матче 33-го тура чемпионата Испании "Вильярреал" дома обыграл "Леганес". Счет в концовке первого тайма открыл Виктор Руис, а в начале второй половины Карлос Бакка увеличил преимущество подводников. В концовке встречи гости сумели отыграть один гол, отличился Дарко Брашанац. Эта победа позволила "Вильярреалу" выйти на шестое место в Ла Лиге, "Леганес" остался на 14-й позиции.

"Вильярреал" – "Леганес" - 2:1 (1:0)

Голы: Руис, 42 - 1:0, Бакка, 55 - 2:0, Брашанац, 82 - 2:1

"Вильярреал": Асенхо, Альваро Гонсалес, Рукавина, Марио Гаспар, Руис, Родри Эрнандес, Тригерос, Черышев (Сансоне, 68), Кастильехо, Раба (Мартинес, 80), Бакка (Хави Фуэго, 88).

"Леганес": Куэльяр, Муньос, Рауль Гарсия, Тито, дос Сантос, Перес (Герреро, 54), Гумбау, Пирес (Эрасо, 62), Брашанац, Наранхо (Аррибас, 68), Бовю.

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