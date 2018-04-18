Гол Бакки помог "Вильярреалу" победить "Леганес"

Теги вильярреаллеганес

Гол Бакки помог "Вильярреалу" победить "Леганес"

В матче 33-го тура чемпионата Испании "Вильярреал" дома обыграл "Леганес". Счет в концовке первого тайма открыл Виктор Руис, а в начале второй половины Карлос Бакка увеличил преимущество подводников. В концовке встречи гости сумели отыграть один гол, отличился Дарко Брашанац. Эта победа позволила "Вильярреалу" выйти на шестое место в Ла Лиге, "Леганес" остался на 14-й позиции.

"Вильярреал" – "Леганес" - 2:1 (1:0)
Голы: Руис, 42 - 1:0, Бакка, 55 - 2:0, Брашанац, 82 - 2:1

"Вильярреал": Асенхо, Альваро Гонсалес, Рукавина, Марио Гаспар, Руис, Родри Эрнандес, Тригерос, Черышев (Сансоне, 68), Кастильехо, Раба (Мартинес, 80), Бакка (Хави Фуэго, 88).

"Леганес": Куэльяр, Муньос, Рауль Гарсия, Тито, дос Сантос, Перес (Герреро, 54), Гумбау, Пирес (Эрасо, 62), Брашанац, Наранхо (Аррибас, 68), Бовю.

Не пропустите: Удаление, гол рукой и каталонские провалы в защите: "Барселона" вновь поделила очки с "Сельтой". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

"Манчестер Юнайтед" едет в гости к "Борнмуту" за тремя очками

"Манчестер Юнайтед" едет в гости к "Борнмуту" за тремя очками

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 32 82
2 Атлетико Мадрид 32 71
3 Валенсия 32 65
4 Реал Мадрид 31 64
5 Бетис 32 52
6 Вильярреал 32 48
7 Севилья 32 47
8 Жирона 32 44
9 Сельта Виго 32 43
10 Реал Сосьедад 32 40
11 Эйбар 32 40
12 Леганес 32 39
13 Хетафе 31 39
14 Атлетик Бильбао 32 39
15 Алавес 32 38
16 Эспаньол 31 36
17 Леванте 32 31
18 Депортиво Ла-Корунья 32 26
19 Лас Пальмас 32 21
20 Малага 31 17
Полная таблица

топ-5 тегов