Гол Балотелли помог "Марселю" победить "Дижон" в Лиге 1
В матче 24-го тура французской Лиги 1 "Дижон" проиграл "Марселю".
Счет открыл игрок "Дижона" Жордан Мари, забив на 18-й минуте, однако в начале второго тайма Марио Балотелли сравнял счёт. Победный гол забил хавбек Лукас Окампос.
"Дижон" - "Марсель" - 1:2 (1:0)
Голы: Марье, 18 - 1:0, Балотелли, 56 - 1:1, Окампос, 73 - 1:2.
"Дижон": Аллен, Лотоа, Ямбере, Шафик, Хаддади, Абед (Бальмон, 87), Амальфитано (Каба, 76), Квон Чхан Хун, Марье, Жулиу Тавареш, Саид (Слити, 83).
"Марсель": Манданда, Сакаи, Амави, Чалета-Цар, Стротман (Роланду, 79), Товен, Лопес (Сансон, 69), Сарр (Жермен, 55), Камара, Балотелли, Окампос.
"Марсель" с 37 очками располагается на 5 месте в турнирной таблице Лиги 1, "Дижон" с 20 очками занимает 16 место.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|21
|56
|2
|Лилль
|23
|46
|3
|Лион
|23
|43
|4
|Сент-Этьен
|22
|37
|5
|Монпелье
|22
|36
|6
|Страсбур
|22
|35
|7
|Марсель
|23
|34
|8
|Реймс
|23
|34
|9
|Ницца
|23
|34
|10
|Ренн
|23
|33
|11
|Ним
|23
|30
|12
|Бордо
|22
|28
|13
|Анжер
|23
|27
|14
|Тулуза
|23
|26
|15
|Нант
|22
|24
|16
|Дижон
|22
|20
|17
|ФК Кан
|22
|18
|18
|Монако
|23
|18
|19
|Амьен
|23
|18
|20
|Генгам
|22
|14