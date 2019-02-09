Гол Балотелли помог "Марселю" победить "Дижон" в Лиге 1

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Гол Балотелли помог "Марселю" победить "Дижон" в Лиге 1

В матче 24-го тура французской Лиги 1 "Дижон" проиграл "Марселю".

Счет открыл игрок "Дижона" Жордан Мари, забив на 18-й минуте, однако в начале второго тайма Марио Балотелли сравнял счёт. Победный гол забил хавбек Лукас Окампос.

"Дижон" - "Марсель" - 1:2 (1:0)

Голы: Марье, 18 - 1:0, Балотелли, 56 - 1:1, Окампос, 73 - 1:2.

"Дижон": Аллен, Лотоа, Ямбере, Шафик, Хаддади, Абед (Бальмон, 87), Амальфитано (Каба, 76), Квон Чхан Хун, Марье, Жулиу Тавареш, Саид (Слити, 83).

"Марсель": Манданда, Сакаи, Амави, Чалета-Цар, Стротман (Роланду, 79), Товен, Лопес (Сансон, 69), Сарр (Жермен, 55), Камара, Балотелли, Окампос.

"Марсель" с 37 очками располагается на 5 месте в турнирной таблице Лиги 1, "Дижон" с 20 очками занимает 16 место.

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