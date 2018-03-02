Гол Балотелли помог "Ницце" победить "Лилль"
В рамках 28-го тура французской Лиги 1 "Ницца" на своём поле одолела "Лилль". "Орлята" быстро открыли счёт благодаря голу Марио Балотелли, однако практически сразу после перерыва "доги" сумели отыграться, впрочем, последнее слово всё равно было за хозяевами, которые одержали итоговую победу - решающий мяч забил Вилан Сипрьен.
"Ницца" – "Лилль" - 2:1
Голы: Балотелли, 5 - 1:0, Луис Араужо, 51 - 1:1, Сипрьен, 80 - 2:1.
"Ницца": Бенитес, Марлон, Коли (Суке, 78), Бюрне, Данте, Сипрьен, Сери, Тамез, Сент-Максимен (Сако, 90), Плеа, Балотелли.
"Лилль": Меньян, Алонсо, Сумаоро, Иэ, Балло, Амаду (Сумаре, 73), Тиаго Майя, Луис Араужо (Тиаго Мендес, 86), Пепе, Бензия (Фараж, 86), Мотиба.
Не пропустите: Балотелли может перейти в "Рому". | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|71
|2
|Монако
|28
|60
|3
|Марсель
|27
|55
|4
|Лион
|27
|50
|5
|Монпелье
|27
|39
|6
|Нант
|27
|39
|7
|Ницца
|28
|39
|8
|Ренн
|27
|38
|9
|Бордо
|28
|36
|10
|Генгам
|27
|35
|11
|Дижон
|27
|35
|12
|Сент-Этьен
|27
|34
|13
|ФК Кан
|27
|32
|14
|Страсбур
|27
|31
|15
|Амьен
|27
|29
|16
|Тулуза
|27
|28
|17
|Анжер
|27
|28
|18
|Труа
|27
|28
|19
|Лилль
|28
|27
|20
|Метц
|27
|19