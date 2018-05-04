Гол Банеги принёс "Севилье" минимальную победу над "Реал Сосьедадом"
В рамках 36-го тура испанской Примеры "Севилья" дома минимально обыграла "Реал Сосьедад" благодаря голу Эвера Банеги с пенальти в начале второго тайма.
"Севилья" – "Реал Сосьедад" - 1:0
Гол: Банега, 47 (пенальти) - 1:0.
"Севилья": Сория, Меркадо, Эскудеро, Лайюн, Лангле, Нзонзи, Меса (Гайс, 79), Банега, Сарабия (Васкес, 87), Нолито (Корреа, 69), Сандро Рамирес.
"Реал Сосьедад": Мойя, Льоренте, де ла Белья (Родригес, 89), Одриосола, Навас, Ильярраменди, Сурутуса, Каналес, Янузай (Хуанми, 67), Ойарсабаль (Баутиста, 81), Виллиан Жозе.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|34
|86
|2
|Атлетико Мадрид
|35
|75
|3
|Реал Мадрид
|34
|71
|4
|Валенсия
|35
|67
|5
|Бетис
|36
|59
|6
|Вильярреал
|34
|54
|7
|Севилья
|35
|51
|8
|Хетафе
|35
|49
|9
|Жирона
|36
|48
|10
|Эйбар
|36
|47
|11
|Реал Сосьедад
|36
|46
|12
|Сельта Виго
|35
|45
|13
|Атлетик Бильбао
|36
|43
|14
|Алавес
|35
|41
|15
|Леганес
|35
|40
|16
|Эспаньол
|35
|40
|17
|Леванте
|35
|40
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|35
|28
|19
|Лас Пальмас
|35
|22
|20
|Малага
|35
|20