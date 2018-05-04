Гол Банеги принёс "Севилье" минимальную победу над "Реал Сосьедадом"

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Гол Банеги принёс "Севилье" минимальную победу над "Реал Сосьедадом"

В рамках 36-го тура испанской Примеры "Севилья" дома минимально обыграла "Реал Сосьедад" благодаря голу Эвера Банеги с пенальти в начале второго тайма.

"Севилья" – "Реал Сосьедад" - 1:0

Гол: Банега, 47 (пенальти) - 1:0.

"Севилья": Сория, Меркадо, Эскудеро, Лайюн, Лангле, Нзонзи, Меса (Гайс, 79), Банега, Сарабия (Васкес, 87), Нолито (Корреа, 69), Сандро Рамирес.

"Реал Сосьедад": Мойя, Льоренте, де ла Белья (Родригес, 89), Одриосола, Навас, Ильярраменди, Сурутуса, Каналес, Янузай (Хуанми, 67), Ойарсабаль (Баутиста, 81), Виллиан Жозе. 

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