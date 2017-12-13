Гол Барнса на 89-й минуте принес "Бернли" победу над "Сток Сити"

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Гол Барнса на 89-й минуте принес "Бернли" победу над "Сток Сити"

В матче 17-го тура чемпионата Англии "Бернли" на своем поле переиграл "Сток Сити". Единственный гол в концовке поединка забил Эшли Барнс. Благодаря этой победе "Бернли" вышел на четвертое место в Премьер-лиге. "Сток" остался на 15-й позиции.

"Бернли" – "Сток Сити" - 1:0 (0:0)
Гол: Барнс, 89 - 1:0

"Бернли": Поуп, Тарковски, Уорд (Тэйлор, 41), Бардсли, Лонг, Дефур, Корк, Хендрик (Барнс, 71), Гудмундссон, Арфилд, Вуд (Воукс, 82).

"Сток Сити": Батленд, Шоукросс, Кэмерон, Питерс, Зума (Виммер, 66), Аллен, Флетчер, Шакири (Шупо-Мотинг, 84), Собхи, Крауч, Диуф.

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6 Арсенал Лондон 16 29
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