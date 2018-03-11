Гол Батшуайи на 94-й минуте принес победу "Боруссии" над "Айнтрахтом"

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Гол Батшуайи на 94-й минуте принес победу "Боруссии" над "Айнтрахтом"

В матче 26-го тура чемпионата Германии дортмундская "Боруссия" победила "Айнтрахт". Победу дортмундцам принес Миши Батшуайи, забивший решающий гол на четвертой компенсированной минуте. После этого матча "Боруссия" занимает третье место в Бундеслиге, "Айнтрахт" находится на пятой позиции.

"Боруссия" Д – "Айнтрахт" - 3:2 (1:0)
Голы: Русс, 11 (автогол) - 1:0, Йович, 75 - 1:1, Батшуайи, 77 - 2:1, Блум, 90+1 - 2:2, Батшуйаи, 90+4 - 3:2

"Боруссия" Д: Бюрки, Аканджи, Шмельцер, Пишчек, Топрак, Шюррле, Пулишич, Филипп (Батшуайи, 62), Кастро, Ройс (Папастатопулос, 87), Дауд (Вайгль, 46).

"Айнтрахт": Градецки, Абраам, Сальседо (Блум, 79), Чендлер, Русс, Вольф, Хасебе, Ребич (де Гузман, 46), Боатенг, да Кошта, Аллер (Йович, 67).

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2 Шальке 26 46
3 Боруссия Дортмунд 26 45
4 Байер Леверкузен 26 44
5 Айнтрахт Франкфурт 26 42
6 РБ Лейпциг 26 40
7 Хоффенхайм 26 38
8 Аугсбург 26 35
9 Боруссия Менхенгладбах 26 35
10 Штутгарт 26 34
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