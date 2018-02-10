Гол Батшуайи помог "Боруссии" обыграть "Гамбург" и другие результаты 22-го тура Бундеслиги

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Гол Батшуайи помог "Боруссии" обыграть "Гамбург" и другие результаты 22-го тура Бундеслиги

В рамках 22-го тура немецкой Бундеслиги состоялись пять матчей. Выделим домашнюю победу дортмундской "Боруссии" над "Гамбургом", а также поражение "Байера" от "Герты".

"Ганновер" – "Фрайбург" - 2:1

Голы: Антон, 28 - 1:0, Клаус, 54 - 2:0, Гульде, 88 - 2:1.

"Ганновер": Чаунер, Антон, Сане, Элез, Зорг, Бебу (Харник, 84), Фоссум (Хюбнер, 90), Корб, Клаус (Бакалож, 73), Остжолек, Фюллькруг.

"Фрайбург": Шволов, Сеюнджю, Гульде, Кемпф (Кат, 46), Кох, Кюблер (Штенцель, 69), Абраши, Гюнтер, Кляйндинст (Террацино, 63), Хелер, Петерсен.
 

"Байер" – "Герта" - 0:2

Голы: Лазаро, 43 - 0:1, Калу, 58 - 0:2.

"Байер": Лено, Та, Рецос, Хенрихс (Бэйли, 57), Бельараби, Бендер, Кор (Похьянпало, 77), Баумгартлингер, Брандт (Хавертц, 67), Фолланд, Аларио.

"Герта": Ярстейн, Штарк, Платтенхардт, Пекарик, Торунарига (Шелбред, 54), Лазаро, Лустенбергер, Майер, Дарида (Миттельштедт, 88), Зельке, Калу (Лекки, 80).
 

"Айнтрахт" – "Кёльн" - 4:2

Голы: Ребич, 15 - 1:0, Теродде, 57 (пенальти) - 1:1, Русс, 59 - 2:1, Фалетт, 65 - 3:1, Вольф, 67 - 4:1, Теродде, 74 - 4:2.

"Айнтрахт": Градецки, Русс, Чендлер, да Кошта, Фалетт, Боатенг (Фернандес, 71), Маскарель, Вольф, Хасебе, Ребич (Гачинович, 82), Йович (Аллер, 58).

"Кёльн": Хорн, Хайнц, Хорхе Мере, Соренсен, Хектор, Озджан, Леманн (Козьелло, 71), Хегер, Йойич (Цоллер, 58), Кордоба (Риссе, 64), Теродде.
 

"Хоффенхайм" – "Майнц" - 4:2

Голы: Салаи, 27 - 1:0, Берггрен, 28 - 1:1, Крамарич, 67 - 2:1, Салаи, 74 - 3:1, Берггрен, 80 - 3:2, Крамарич, 88 - 4:2.

"Хоффенхайм": Бауманн, Хюбнер, Акпогума, Фогт, Шульц (Кадержабек, 68), Гриллич, Амири (Ут, 64), Гайгер, Гнабри (Бичакчич, 84), Салаи, Крамарич.

"Майнц": Центнер, Балогун, Хак (Квайсон, 73), Бросински, Диалло, де Йонг (Де Бласис, 78), Гбамен, Латца (Сердар, 56), Донати, Берггрен, Муто.
 

"Боруссия Д" – "Гамбург" - 2:0

Голы: Батшуайи, 49 - 1:0, Гетце, 90 - 2:0.

"Боруссия Д": Бюрки, Топрак, Пишчек, Аканджи, Толян, Пулишич (Кастро, 85), Вайгль, Шюррле, Кагава (Дауд, 62), Ройс (Гетце, 71), Батшуайи.

"Гамбург": Матения, Сакаи, ван Дронгелен, Маврай, Дуглас Сантос, Экдаль (Хан, 71), Юнг, Уолас, Хунт (Салихович, 54), Костич, Вуд (Арп, 54).

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 22 56
2 РБ Лейпциг 22 38
3 Боруссия Дортмунд 22 37
4 Айнтрахт Франкфурт 22 36
5 Байер Леверкузен 22 35
6 Шальке 22 34
7 Аугсбург 22 31
8 Хоффенхайм 22 31
9 Ганновер 96 22 31
10 Боруссия Менхенгладбах 21 31
11 Герта 22 30
12 Фрайбург 22 25
13 Вольфсбург 21 24
14 Штутгарт 21 21
15 Вердер Бремен 21 20
16 Майнц 05 22 20
17 Гамбург 22 17
18 Кельн 22 13
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