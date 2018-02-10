Гол Батшуайи помог "Боруссии" обыграть "Гамбург" и другие результаты 22-го тура Бундеслиги
В рамках 22-го тура немецкой Бундеслиги состоялись пять матчей. Выделим домашнюю победу дортмундской "Боруссии" над "Гамбургом", а также поражение "Байера" от "Герты".
"Ганновер" – "Фрайбург" - 2:1
Голы: Антон, 28 - 1:0, Клаус, 54 - 2:0, Гульде, 88 - 2:1.
"Ганновер": Чаунер, Антон, Сане, Элез, Зорг, Бебу (Харник, 84), Фоссум (Хюбнер, 90), Корб, Клаус (Бакалож, 73), Остжолек, Фюллькруг.
"Фрайбург": Шволов, Сеюнджю, Гульде, Кемпф (Кат, 46), Кох, Кюблер (Штенцель, 69), Абраши, Гюнтер, Кляйндинст (Террацино, 63), Хелер, Петерсен.
"Байер" – "Герта" - 0:2
Голы: Лазаро, 43 - 0:1, Калу, 58 - 0:2.
"Байер": Лено, Та, Рецос, Хенрихс (Бэйли, 57), Бельараби, Бендер, Кор (Похьянпало, 77), Баумгартлингер, Брандт (Хавертц, 67), Фолланд, Аларио.
"Герта": Ярстейн, Штарк, Платтенхардт, Пекарик, Торунарига (Шелбред, 54), Лазаро, Лустенбергер, Майер, Дарида (Миттельштедт, 88), Зельке, Калу (Лекки, 80).
"Айнтрахт" – "Кёльн" - 4:2
Голы: Ребич, 15 - 1:0, Теродде, 57 (пенальти) - 1:1, Русс, 59 - 2:1, Фалетт, 65 - 3:1, Вольф, 67 - 4:1, Теродде, 74 - 4:2.
"Айнтрахт": Градецки, Русс, Чендлер, да Кошта, Фалетт, Боатенг (Фернандес, 71), Маскарель, Вольф, Хасебе, Ребич (Гачинович, 82), Йович (Аллер, 58).
"Кёльн": Хорн, Хайнц, Хорхе Мере, Соренсен, Хектор, Озджан, Леманн (Козьелло, 71), Хегер, Йойич (Цоллер, 58), Кордоба (Риссе, 64), Теродде.
"Хоффенхайм" – "Майнц" - 4:2
Голы: Салаи, 27 - 1:0, Берггрен, 28 - 1:1, Крамарич, 67 - 2:1, Салаи, 74 - 3:1, Берггрен, 80 - 3:2, Крамарич, 88 - 4:2.
"Хоффенхайм": Бауманн, Хюбнер, Акпогума, Фогт, Шульц (Кадержабек, 68), Гриллич, Амири (Ут, 64), Гайгер, Гнабри (Бичакчич, 84), Салаи, Крамарич.
"Майнц": Центнер, Балогун, Хак (Квайсон, 73), Бросински, Диалло, де Йонг (Де Бласис, 78), Гбамен, Латца (Сердар, 56), Донати, Берггрен, Муто.
"Боруссия Д" – "Гамбург" - 2:0
Голы: Батшуайи, 49 - 1:0, Гетце, 90 - 2:0.
"Боруссия Д": Бюрки, Топрак, Пишчек, Аканджи, Толян, Пулишич (Кастро, 85), Вайгль, Шюррле, Кагава (Дауд, 62), Ройс (Гетце, 71), Батшуайи.
"Гамбург": Матения, Сакаи, ван Дронгелен, Маврай, Дуглас Сантос, Экдаль (Хан, 71), Юнг, Уолас, Хунт (Салихович, 54), Костич, Вуд (Арп, 54).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|22
|56
|2
|РБ Лейпциг
|22
|38
|3
|Боруссия Дортмунд
|22
|37
|4
|Айнтрахт Франкфурт
|22
|36
|5
|Байер Леверкузен
|22
|35
|6
|Шальке
|22
|34
|7
|Аугсбург
|22
|31
|8
|Хоффенхайм
|22
|31
|9
|Ганновер 96
|22
|31
|10
|Боруссия Менхенгладбах
|21
|31
|11
|Герта
|22
|30
|12
|Фрайбург
|22
|25
|13
|Вольфсбург
|21
|24
|14
|Штутгарт
|21
|21
|15
|Вердер Бремен
|21
|20
|16
|Майнц 05
|22
|20
|17
|Гамбург
|22
|17
|18
|Кельн
|22
|13