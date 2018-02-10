Гол Батшуайи помог "Боруссии" обыграть "Гамбург" и другие результаты 22-го тура Бундеслиги

В рамках 22-го тура немецкой Бундеслиги состоялись пять матчей. Выделим домашнюю победу дортмундской "Боруссии" над "Гамбургом", а также поражение "Байера" от "Герты".

"Ганновер" – "Фрайбург" - 2:1

Голы: Антон, 28 - 1:0, Клаус, 54 - 2:0, Гульде, 88 - 2:1.

"Ганновер": Чаунер, Антон, Сане, Элез, Зорг, Бебу (Харник, 84), Фоссум (Хюбнер, 90), Корб, Клаус (Бакалож, 73), Остжолек, Фюллькруг.

"Фрайбург": Шволов, Сеюнджю, Гульде, Кемпф (Кат, 46), Кох, Кюблер (Штенцель, 69), Абраши, Гюнтер, Кляйндинст (Террацино, 63), Хелер, Петерсен.



"Байер" – "Герта" - 0:2

Голы: Лазаро, 43 - 0:1, Калу, 58 - 0:2.

"Байер": Лено, Та, Рецос, Хенрихс (Бэйли, 57), Бельараби, Бендер, Кор (Похьянпало, 77), Баумгартлингер, Брандт (Хавертц, 67), Фолланд, Аларио.

"Герта": Ярстейн, Штарк, Платтенхардт, Пекарик, Торунарига (Шелбред, 54), Лазаро, Лустенбергер, Майер, Дарида (Миттельштедт, 88), Зельке, Калу (Лекки, 80).



"Айнтрахт" – "Кёльн" - 4:2

Голы: Ребич, 15 - 1:0, Теродде, 57 (пенальти) - 1:1, Русс, 59 - 2:1, Фалетт, 65 - 3:1, Вольф, 67 - 4:1, Теродде, 74 - 4:2.

"Айнтрахт": Градецки, Русс, Чендлер, да Кошта, Фалетт, Боатенг (Фернандес, 71), Маскарель, Вольф, Хасебе, Ребич (Гачинович, 82), Йович (Аллер, 58).

"Кёльн": Хорн, Хайнц, Хорхе Мере, Соренсен, Хектор, Озджан, Леманн (Козьелло, 71), Хегер, Йойич (Цоллер, 58), Кордоба (Риссе, 64), Теродде.



"Хоффенхайм" – "Майнц" - 4:2

Голы: Салаи, 27 - 1:0, Берггрен, 28 - 1:1, Крамарич, 67 - 2:1, Салаи, 74 - 3:1, Берггрен, 80 - 3:2, Крамарич, 88 - 4:2.

"Хоффенхайм": Бауманн, Хюбнер, Акпогума, Фогт, Шульц (Кадержабек, 68), Гриллич, Амири (Ут, 64), Гайгер, Гнабри (Бичакчич, 84), Салаи, Крамарич.

"Майнц": Центнер, Балогун, Хак (Квайсон, 73), Бросински, Диалло, де Йонг (Де Бласис, 78), Гбамен, Латца (Сердар, 56), Донати, Берггрен, Муто.



"Боруссия Д" – "Гамбург" - 2:0

Голы: Батшуайи, 49 - 1:0, Гетце, 90 - 2:0.

"Боруссия Д": Бюрки, Топрак, Пишчек, Аканджи, Толян, Пулишич (Кастро, 85), Вайгль, Шюррле, Кагава (Дауд, 62), Ройс (Гетце, 71), Батшуайи.

"Гамбург": Матения, Сакаи, ван Дронгелен, Маврай, Дуглас Сантос, Экдаль (Хан, 71), Юнг, Уолас, Хунт (Салихович, 54), Костич, Вуд (Арп, 54).

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