Гол Беллотти не спас "Торино" от поражения в матче с аутсайдером Серии А
Фото: инстаграм "Кальяри"/Автор неизвестен
В матче 27-го тура чемпионата Испании "Торино" на своем поле проиграл "Кальяри" со счетом 1:2.
Победу гостям принесли голы Рауль Беллановы и Алессандро Дейолы. В составе туринцев отличился Андреа Белотти.
"Кальяри", набрав 25 очков, вышел из зоны вылета, поднявшись на 17-е место. "Торино" с 33 очками остался на 11-й позиции.
"Торино" – "Кальяри" - 1:2 (0:1)
Голы: Белланова, 21 - 0:1, Белотти, 54 - 1:1, Дейола, 62 - 1:2
"Торино": Милинкович-Савич, Войвода (Синго, 69), Родригес, Джиджи, Бремер, Ансальди, Брекало (Санабрия, 69), Лукич (Риччи, 85), Побега, Белотти (Пеллегри, 79), Пьяца (Сек, 85).
"Кальяри": Краньо, Белланова, Гольданига, Альтаре, Ловато (Чеппителли, 90), Далберт, Перейро (Паволетти, 60), Дейола, Грасси, Марин, Жоао Педро.
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