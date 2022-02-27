Гол Беллотти не спас "Торино" от поражения в матче с аутсайдером Серии А

Теги торинокальяри

Гол Беллотти не спас "Торино" от поражения в матче с аутсайдером Серии А

Фото: инстаграм "Кальяри"/Автор неизвестен

В матче 27-го тура чемпионата Испании "Торино" на своем поле проиграл "Кальяри" со счетом 1:2.

Победу гостям принесли голы Рауль Беллановы и Алессандро Дейолы. В составе туринцев отличился Андреа Белотти.

"Кальяри", набрав 25 очков, вышел из зоны вылета, поднявшись на 17-е место. "Торино" с 33 очками остался на 11-й позиции.

"Торино" – "Кальяри" - 1:2 (0:1)
Голы: Белланова, 21 - 0:1, Белотти, 54 - 1:1, Дейола, 62 - 1:2

"Торино": Милинкович-Савич, Войвода (Синго, 69), Родригес, Джиджи, Бремер, Ансальди, Брекало (Санабрия, 69), Лукич (Риччи, 85), Побега, Белотти (Пеллегри, 79), Пьяца (Сек, 85).

"Кальяри": Краньо, Белланова, Гольданига, Альтаре, Ловато (Чеппителли, 90), Далберт, Перейро (Паволетти, 60), Дейола, Грасси, Марин, Жоао Педро.

Не пропустите: "Фиорентина" без Кокорина проиграла "Сассуоло". http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Монако" Головина проиграл в домашнем матче Лиги 1

"Монако" Головина проиграл в домашнем матче Лиги 1

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов