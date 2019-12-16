Гол Бензема на 95-й минуте спас "Реал" от поражения в матче с "Валенсией"

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Гол Бензема на 95-й минуте спас "Реал" от поражения в матче с "Валенсией"

В матче 17-го тура чемпионата Испании "Валенсия" сыграла вничью с мадридским "Реал" со счетом 1:1. На 78-й минуте счет открыл Карлос Солер, но в компенсированное время королевский клуб от поражения Карим Бензема.

"Валенсия" – "Реал" - 1:1 (0:0)
Голы: Солер, 78 - 1:0, Бензема, 90+5 - 1:1

"Валенсия": Доменек, Гайя, Коста (Вальехо, 61), Габриэл Паулиста, Васс, Парехо, Коклен (Кондогбиа, 83), Ферран Торрес, Солер, Гарай, Родриго.

"Реал": Куртуа, Рамос, Начо, Карвахаль, Варан, Вальверде, Кроос, Иско (Бэйл, 69), Модрич (Йович, 81), Родриго (Винисиус Жуниор, 69), Бензема.

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Комментарии

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МАДРИД
МАДРИД

Я хоть и болею за Реал, но вынужден признать, что без заряженных судеек побеждать тяжело. Наш мадридский "Реал" тому живой пример. Как ввели VAR в Испании и Лиге чемпионов, так сразу исчезли и результаты. Теперь опять каждый год будем вылетать в 1/8 финала ЛЧ, как в старые добрые времена (6 раз подряд в 2005-2010 гг.). Про Ла Лигу я и не заикаюсь - мы и так выигрываем ее раз в шесть лет, если повезет. Всего 2 победы за последние 12 сезонов (с учетом нынешнего).

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Azoma

Молодец. Сам редактор сайта, сам главный сракер

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Димон,это ты?

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

В принципе,согласен

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