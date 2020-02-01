Гол Бензема принес "Реалу" победу над "Атлетико"

В рамках 22-го тура испанской Примеры "Реал" минимально обыграл "Атлетико".

Единственный гол в матче забил форвард хозяев Карим Бензема. "Реал" продолжает лидировать в чемпионате, опережая "Барселону" на 6 очков. У каталонцев есть игра в запасе.

"Реал" - "Атлетико" 1:0

Гол: Бензема, 56 - 1:0

"Реал": Куртуа, Менди, Рамос, Варан, Карвахаль, Каземиро, Модрич, Иско (Васкес, 46), Кроос (Винисиус Жуниор, 46), Вальверде, Бензема.

"Атлетико": Облак, Лоди, Фелипе, Врсалько, Савич, Сауль, Льоренте, Витоло (Феррейра Карраско, 71), Томас (Камельо, 74), Корреа, Мората (Лемар, 50).

Предупреждения: Фелипе (66), Врсалько (80), Менди (83), Каземиро (88).

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