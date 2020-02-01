Гол Бензема принес "Реалу" победу над "Атлетико"
В рамках 22-го тура испанской Примеры "Реал" минимально обыграл "Атлетико".
Единственный гол в матче забил форвард хозяев Карим Бензема. "Реал" продолжает лидировать в чемпионате, опережая "Барселону" на 6 очков. У каталонцев есть игра в запасе.
"Реал" - "Атлетико" 1:0
Гол: Бензема, 56 - 1:0
"Реал": Куртуа, Менди, Рамос, Варан, Карвахаль, Каземиро, Модрич, Иско (Васкес, 46), Кроос (Винисиус Жуниор, 46), Вальверде, Бензема.
"Атлетико": Облак, Лоди, Фелипе, Врсалько, Савич, Сауль, Льоренте, Витоло (Феррейра Карраско, 71), Томас (Камельо, 74), Корреа, Мората (Лемар, 50).
Предупреждения: Фелипе (66), Врсалько (80), Менди (83), Каземиро (88).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14