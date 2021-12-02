Гол Бензема принес "Реалу" победу над "Атлетиком"

1 Теги реал мадридатлетик бильбао

Гол Бензема принес "Реалу" победу над "Атлетиком"Фото: твиттер "Реала"

В перенесенном матче 9-го тура испанской Ла Лиги "Реал" одержал победу над "Атлетиком".

"Реал" лидирует в чемпионате, опережая "Атлетико" на 7 очков. Однако у "матрасников" есть игра в запасе.

"Реал" - "Атлетик" 1:0

Гол: Бензема, 40 - 1:0

"Реал": Куртуа, Алаба, Милитао, Менди, Модрич (Вальверде, 70), Кроос (Камавинга, 80), Каземиро, Васкес (Начо, 80), Бензема, Асенсио (Родриго, 64), Винисиус Жуниор.

"Атлетик": Унаи Симон, Лекуэ (Де Маркос, 46), Йерай Альварес, Нуньес, Баленсиага, Саррага, Дани Гарсия (Весга, 82), Венседор (Уильямс, 63), Рауль Гарсия (Сансет, 70), Уильямс, Муниаин (Беренгер, 70).

Читайте также: "Реал" в концовке вырвал победу над "Севильей". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

tyuio78

Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Что, опять все прос**** Если не хочешь оставаться попаном, ставишь больше 1000 рублей, советую норм сайт с прогнозами на футбол king-ball.ru (работает с 2013 года, короч проверенно не обман) Загляни, не бойся! Уверяю, уже через неделю будешь смеяться над теми кто говорит что все обман и на ставках невозможно заработать))))

Ответить

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 1 декабря

Главные новости дня: 1 декабря

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов