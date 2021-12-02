Гол Бензема принес "Реалу" победу над "Атлетиком"
Фото: твиттер "Реала"
В перенесенном матче 9-го тура испанской Ла Лиги "Реал" одержал победу над "Атлетиком".
"Реал" лидирует в чемпионате, опережая "Атлетико" на 7 очков. Однако у "матрасников" есть игра в запасе.
"Реал" - "Атлетик" 1:0
Гол: Бензема, 40 - 1:0
"Реал": Куртуа, Алаба, Милитао, Менди, Модрич (Вальверде, 70), Кроос (Камавинга, 80), Каземиро, Васкес (Начо, 80), Бензема, Асенсио (Родриго, 64), Винисиус Жуниор.
"Атлетик": Унаи Симон, Лекуэ (Де Маркос, 46), Йерай Альварес, Нуньес, Баленсиага, Саррага, Дани Гарсия (Весга, 82), Венседор (Уильямс, 63), Рауль Гарсия (Сансет, 70), Уильямс, Муниаин (Беренгер, 70).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14