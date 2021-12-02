Гол Бензема принес "Реалу" победу над "Атлетиком"

Фото: твиттер "Реала"

В перенесенном матче 9-го тура испанской Ла Лиги "Реал" одержал победу над "Атлетиком".

"Реал" лидирует в чемпионате, опережая "Атлетико" на 7 очков. Однако у "матрасников" есть игра в запасе.

"Реал" - "Атлетик" 1:0

Гол: Бензема, 40 - 1:0

"Реал": Куртуа, Алаба, Милитао, Менди, Модрич (Вальверде, 70), Кроос (Камавинга, 80), Каземиро, Васкес (Начо, 80), Бензема, Асенсио (Родриго, 64), Винисиус Жуниор.

"Атлетик": Унаи Симон, Лекуэ (Де Маркос, 46), Йерай Альварес, Нуньес, Баленсиага, Саррага, Дани Гарсия (Весга, 82), Венседор (Уильямс, 63), Рауль Гарсия (Сансет, 70), Уильямс, Муниаин (Беренгер, 70).

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