Гол Бейла и дубль Роналду: "Реал" уверенно обыгрывает "Хетафе"

После поражения от "Эспаньола" в прошлом туре Примеры "Реал" должен был реабилитироваться уже на "Бернабеу", куда пожаловала крепкая команда из Хетафе. Зинедин Зидан выпустил на поле сильнейший состав "сливочных", несмотря на предстоящий поединок Лиги Чемпионов против ПСЖ. Подопечные Бордаласа в текущем сезоне выглядят очень прилично, так что легкой прогулки мадридцам ожидать не стоило.

Уверенно начал "Реал" поединок, полностью завладев территориальным преимуществом. Мадридцы уверенно контролировали мяч, атакуя преимущественно через фланги, но гости уверенно отбивались от всех их попыток пробить Мартинеса. Сами "городские" в наступление практически не ходили, что также было заслугой "сливочных".

В середине тайма "Реал" все же вышел вперед: Гарет Бэйл в концовке затяжной атаки хозяев удачно сыграл на подборе и с района одиннадцатиметровой отправил мяч в угол ворот – 1:0. Через несколько минут чуть автогол не придумали футболисты "Хетафе" - Мартинес отразил удар своего же защитника Даконама.

Ближе к перерыву гости попытались что-либо придумать у чужих ворот, но ничего интересного из этого вышло. А уже в добавленное к первому тайму время Криштиану Роналду удвоил преимущество своей команды: на грани офсайда открылся португалец на линии штрафной, пошел в центр, обыграв двух защитников, и с левой отправил мяч в сетку – 2:0.

Казалось, окончательно интрига в матче умерла в начале второй половины, когда игрок "Хетафе" схлопотал красную карточку. Француз проиграл борьбу Начо и рукой ударил защитника "Реала" по шее, задев при этом лицо. Второй "горчичник" тут же превратился в удаление. Гости остались вдесятером, уступая два мяча.

По такой игре "сливочные" абсолютно осознанно переключились на удержание мяча в эконом-режиме, ведь впереди важнейшая игра в Париже. Однако "городским" все же захотелось приключений, и сдаваться они не собирались. В одном из выпадов Молина выиграл борьбу у Начо, ворвался в штрафную площадь Королевского клуба, после чего был сбит все тем же Начо. Показалось, что защитник "Реала" сначала сыграл в мяч, а уже потом задел ноги соперника, но главный арбитр матча Мелеро Лопес находился рядом и посчитал, что нарушение правил имело место. Портильо четко исполнил пенальти – 2:1.

Команда Зинедина Зидана тут же включилась, решив поставить выскочек на место. Всего через две минуты Роналду забил в ответ, но при атаке нарушил правила и гол был отменен. В следующей атаке португалец бил ногой казалось бы наверняка, но Мартинес совершил невероятный сэйв.

И все же одну из следующих дуэлей с Криштиану голкипер "Хетафе" проиграл. Марсело с левого фланга выдал шикарный навес к линии вратарской, откуда Криштиану Роналду, опередив в воздухе и защитника и голкипера команды гостей, вколотил головой мяч в цель – 3:1.

Концовку матча команды откровенно доигрывали, ведь все уже было ясно. И лишь вышедший на замену Марсело все никак не мог остановиться. Именно он начал атаку на 90-й минуте, которая могла завершиться 4 мячом для гостей. Бразилец с левого фланга на дриблинге вошел в штрафную, а затем сыграл на Асенсио, тот покатил мяч на Бензема, французский форвард сыграл пяткой, а мяч от защитника "Хетафе" отскочил на Бэйла, и валлиец на исполнение пробил в дальний угол, но мяч попал в штангу и отскочил за пределы поля.

В итоге "городские" избежали разгрома, но так ли это важно, когда все равно терпишь фиаско?

"Реал" Мадрид – "Хетафе" – 3:1

Голы: Бэйл, 24 – 1:0. Роналду, 46 – 2:0. Портильо, 65, с пенальти – 2:1. Роналду, 78 – 3:1.

"Реал": Навас, Карвахаль, Начо, Рамос, Тео (Марсело, 65), Каземиро, Льоренте (Ковачич, 79), Иско, Бэйл, Роналду (Асенсио, 79), Бензема.

"Хетафе": Мартинес, Суарес, Даконам, Бруно Гонсалес, Антунеш, Мора (Сибасаки, 59), Арамбарри, Портильо (Пачеко, 86), Фажр, Реми, Анхель (Молина, 56).

Удаление: Реми, 47.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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