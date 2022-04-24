Гол Чалова помог "Базелю" одержать крупную победу в чемпионате Швейцарии

Фото: твиттер Федора Чалова/Автор неизвестен

В матче 31-го тура чемпионата Швейцарии "Базель" на своем поле разгромил "Люцерн" со счетом 3:0.

Один из голов забил российский нападающий Федор Чалов, который арендован у ЦСКА.

"Базель", набрав 56 очков, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Швейцарии.

"Базель" - "Люцерн" - 3:0 (1:0)

Голы: Штокер, 3 - 1:0, Штокер, 73 - 2:0, Чалов, 88 - 3:0

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