Гол Чалова помог "Базелю" одержать крупную победу в чемпионате Швейцарии
Фото: твиттер Федора Чалова/Автор неизвестен
В матче 31-го тура чемпионата Швейцарии "Базель" на своем поле разгромил "Люцерн" со счетом 3:0.
Один из голов забил российский нападающий Федор Чалов, который арендован у ЦСКА.
"Базель", набрав 56 очков, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Швейцарии.
"Базель" - "Люцерн" - 3:0 (1:0)
Голы: Штокер, 3 - 1:0, Штокер, 73 - 2:0, Чалов, 88 - 3:0
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