Гол Чалова принёс ЦСКА победу над "Ахматом"
В рамках 29-го тура чемпионата России ЦСКА на своём поле добыл минимальную победу над "Ахматом".
Единственный гол в матче забил форвард армейцев Фёдор Чалов, который реализовал пенальти на 64-й минуте.
ЦСКА – "Ахмат" - 1:0
Гол: Чалов, 64 (пенальти) - 1:0.
ЦСКА: Акинфеев, Магнуссон, Дивеев, Васин (Набабкин, 46), Фернандес, Ахметов, Обляков, Влашич (Нисимура, 62), Сигурдссон (Бистрович, 78), Родриго Бекао, Чалов.
"Ахмат": Городов, Мохаммади, Семенов, Уциев, Нижич, Исмаэл, Иванов, Швец, Бериша (Роши, 74), Плиев (Балай, 81), Мбенг.
Набрав три очка, ЦСКА вернулся на четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, а "Ахмат" остался на восьмой строчке.
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|Команда
|М
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|2
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|28
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|3
|Краснодар
|28
|50
|4
|ЦСКА Москва
|29
|48
|5
|Спартак Москва
|28
|46
|6
|Арсенал Тула
|28
|45
|7
|Оренбург
|29
|40
|8
|Ахмат
|29
|39
|9
|Ростов
|28
|38
|10
|Рубин
|28
|35
|11
|Урал
|28
|34
|12
|Динамо Москва
|28
|31
|13
|Крылья Советов
|28
|28
|14
|Уфа
|29
|26
|15
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|28
|20
|16
|Енисей Красноярск
|28
|19