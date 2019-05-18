Гол Чалова принёс ЦСКА победу над "Ахматом"

В рамках 29-го тура чемпионата России ЦСКА на своём поле добыл минимальную победу над "Ахматом".

Единственный гол в матче забил форвард армейцев Фёдор Чалов, который реализовал пенальти на 64-й минуте.

ЦСКА – "Ахмат" - 1:0

Гол: Чалов, 64 (пенальти) - 1:0.

ЦСКА: Акинфеев, Магнуссон, Дивеев, Васин (Набабкин, 46), Фернандес, Ахметов, Обляков, Влашич (Нисимура, 62), Сигурдссон (Бистрович, 78), Родриго Бекао, Чалов.

"Ахмат": Городов, Мохаммади, Семенов, Уциев, Нижич, Исмаэл, Иванов, Швец, Бериша (Роши, 74), Плиев (Балай, 81), Мбенг.

Набрав три очка, ЦСКА вернулся на четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, а "Ахмат" остался на восьмой строчке.

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