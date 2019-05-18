Гол Чалова принёс ЦСКА победу над "Ахматом"

Теги цска москваахматфёдор чалов

Гол Чалова принёс ЦСКА победу над "Ахматом"

В рамках 29-го тура чемпионата России ЦСКА на своём поле добыл минимальную победу над "Ахматом".

Единственный гол в матче забил форвард армейцев Фёдор Чалов, который реализовал пенальти на 64-й минуте.

ЦСКА – "Ахмат" - 1:0

Гол: Чалов, 64 (пенальти) - 1:0.

ЦСКА: Акинфеев, Магнуссон, Дивеев, Васин (Набабкин, 46), Фернандес, Ахметов, Обляков, Влашич (Нисимура, 62), Сигурдссон (Бистрович, 78), Родриго Бекао, Чалов.

"Ахмат": Городов, Мохаммади, Семенов, Уциев, Нижич, Исмаэл, Иванов, Швец, Бериша (Роши, 74), Плиев (Балай, 81), Мбенг.

Набрав три очка, ЦСКА вернулся на четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, а "Ахмат" остался на восьмой строчке. 

Не пропустите: Игроки ЦСКА вышли на матч с "Ахматом" в футболках, посвящённых победе в Кубке УЕФА. | http://soccernews.ru
��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Валенсия", "Севилья" и "Эспаньол" побеждают в 38-м туре Примеры, "Хетафе" теряет очки и пролетает мимо ЛЧ

"Валенсия", "Севилья" и "Эспаньол" побеждают в 38-м туре Примеры, "Хетафе" теряет очки и пролетает мимо ЛЧ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 28 61
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 28 52
3 Краснодар Краснодар 28 50
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 29 48
5 Спартак Москва Спартак Москва 28 46
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 28 45
7 Оренбург Оренбург 29 40
8 Ахмат Ахмат 29 39
9 Ростов Ростов 28 38
10 Рубин Рубин 28 35
11 Урал Урал 28 34
12 Динамо Москва Динамо Москва 28 31
13 Крылья Советов Крылья Советов 28 28
14 Уфа Уфа 29 26
15 Анжи Анжи 28 20
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 28 19
Полная таблица

топ-5 тегов