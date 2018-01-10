Гол Черышева не помог "Вильярреалу" пройти "Леганес" в кубке Испании, "Алавес" обыграл "Форментеру"

В ответном матче 1/8 финала кубка Испании "Вильярреал" благодаря голу Денса Черышева обыграл "Леганес", однако этого "желтой субмарине" не хватило для того, чтобы пройти в следующий раунд турнира. В параллельном матче "Алавес" легко расправился с "Форментерой".

"Вильярреал" - "Леганес" - 2:1, первый матч - 0:1

Голы: Эль-Жар, 31 - 0:1, Раба, 48 - 1:1, Черышев, 89 - 2:1.

"Вильярреал": Барбоса, Рукавина, Альваро, Руис, Марин (Мартинес, 72), Раба, Эрнандес (Кастильехо, 62), Тригерос, Форналс (Черышев, 81), Унал, Бакка.

"Леганес": Шампань, Тита, Сиовас, Муньос, Рико, Рубен Перес, Эль-Жар (Мантовани, 74), Гумбо, Эрасо (Габриэль, 46), Наранхо (Омар, 62), Бовю.

"Алавес" - "Форментера" - 2:0, первый матч - 3:1

Голы: Демирович, 55 - 1:0, Альфонсо, 90+1 - 2:0.

"Алавес": Сивера, Алексис, Лагуардия, Эли, Гранди, Медран, Торрес, Вакасо, Лопес, Собрино, Демирович (Альфонсо, 78).

Напомним, вчера "Атлетико" разгромил "Льейду". | soccernews.ru