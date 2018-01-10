Гол Черышева не помог "Вильярреалу" пройти "Леганес" в кубке Испании, "Алавес" обыграл "Форментеру"
В ответном матче 1/8 финала кубка Испании "Вильярреал" благодаря голу Денса Черышева обыграл "Леганес", однако этого "желтой субмарине" не хватило для того, чтобы пройти в следующий раунд турнира. В параллельном матче "Алавес" легко расправился с "Форментерой".
"Вильярреал" - "Леганес" - 2:1, первый матч - 0:1
Голы: Эль-Жар, 31 - 0:1, Раба, 48 - 1:1, Черышев, 89 - 2:1.
"Вильярреал": Барбоса, Рукавина, Альваро, Руис, Марин (Мартинес, 72), Раба, Эрнандес (Кастильехо, 62), Тригерос, Форналс (Черышев, 81), Унал, Бакка.
"Леганес": Шампань, Тита, Сиовас, Муньос, Рико, Рубен Перес, Эль-Жар (Мантовани, 74), Гумбо, Эрасо (Габриэль, 46), Наранхо (Омар, 62), Бовю.
"Алавес" - "Форментера" - 2:0, первый матч - 3:1
Голы: Демирович, 55 - 1:0, Альфонсо, 90+1 - 2:0.
"Алавес": Сивера, Алексис, Лагуардия, Эли, Гранди, Медран, Торрес, Вакасо, Лопес, Собрино, Демирович (Альфонсо, 78).
Напомним, вчера "Атлетико" разгромил "Льейду". | soccernews.ru
опрос
главное
-
Официально: "Барселона" подписала своего второго новичка в зимнее трансферное окно
-
Очередное испытание для "Сельты": галисийцы сразятся с "Барселоной" на "Камп Ноу"
-
"Нумансия" дала бой "Реалу" на "Сантьяго Бернабеу"
-
ПСЖ на классе побеждает "Амьен" и выходит в полуфинал Кубка французской лиги
-
В первом полуфинальном матче Кубка Лиги "Челси" и "Арсенал" голов не забивали
Лента новостей
-
УЕФА представил свою сборную 2017-го года
-
"Наполи" заинтересован в подписании двух игроков "Барселоны"
-
Ари: "Халк в Китай не звал"
-
Эмери прокомментировал работу ПСЖ на зимнем трансферном рынке
-
Летом "Манчестер Юнайтед" планирует сделать громкое подписание
-
"Реал" интересуется трансферной целью "Барселоны"
-
Форвард "Зенита" близок к переходу в "Панатинаикос"
-
Юный Де Брюйне рассказал, за какой из клубов АПЛ он хотел бы выступать
-
Роналду назвал идеального кандидата на возможную замену Зидану
-
"Тоттенхэм" намерен сделать Кейна самым высокооплачиваемым игроков в АПЛ
-
Антон Миранчук ответил Кутепову, пообещавшему, что "Спартак" догонит "Локомотив"
-
"Манчестер Юнайтед" не намерен менять свою позицию по вингеру ПСЖ
-
"Андерлехт" назвал цену "Манчестер Юнайтед" на Дендонкера
-
Роналду контактирует с европейским грандом
-
Официально: "Барселона" подписала своего второго новичка в зимнее трансферное окно
-
Манчини назвал свою тренерскую мечту
-
Месси назвал самую проблемную позицию "Барселоны"
-
Перес определился с первым зимним подписанием "Реала"
-
Зимой "Реал" может потерять своего хавбека
-
Манчини: "Кокорин - суперзвезда, он может играть в любом европейском клубе"