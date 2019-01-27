Гол Черышева помог "Валенсии" разгромить "Вильярреал"
В рамках 21-го тура испанской Примеры "Валенсия" на своём поле крупно обыграла "Вильярреал" со счётом 3:0. Голами отличились Муктар Диакаби, Денис Черышев и Родриго Морено. Стоит отметить, что игрок сборной России забил мяч в составе "летучих мышей" впервые с сентября.
"Валенсия" – "Вильярреал" - 3:0
Голы: Диакаби, 4 - 1:0, Черышев, 51 - 2:0, Родриго, 86 - 3:0.
"Валенсия": Нето, Гарай, Гайя, Пиччини, Диакаби, Солер (Ферран Торрес, 77), Коклен, Парехо, Черышев (Васс, 74), Родриго, Санти Мина (Ли Кан Ин, 84).
"Вильярреал": Асенхо, Альваро Гонсалес, Коста, Марио Гаспар, Руис, Иборра, Тригерос, Форнальс (Морено, 64), Касорла (Бакка, 60), Педраса (Чуквуэзе, 60), Токо-Экамби.
Благодаря этой победе "Валенсия" поднялась на седьмое место в турнирной таблице первенства, а "Вильярреал" остался на 19-й строчке.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|20
|46
|2
|Атлетико Мадрид
|21
|44
|3
|Севилья
|21
|36
|4
|Реал Мадрид
|20
|36
|5
|Алавес
|20
|32
|6
|Хетафе
|21
|31
|7
|Валенсия
|21
|29
|8
|Бетис
|20
|29
|9
|Реал Сосьедад
|20
|26
|10
|Эйбар
|21
|26
|11
|Леванте
|21
|26
|12
|Жирона
|20
|24
|13
|Эспаньол
|20
|24
|14
|Атлетик Бильбао
|20
|23
|15
|Леганес
|21
|23
|16
|Реал Вальядолид
|20
|22
|17
|Сельта Виго
|20
|21
|18
|Райо Вальекано
|20
|20
|19
|Вильярреал
|21
|18
|20
|Уэска
|20
|11