Гол Черышева помог "Валенсии" разгромить "Вильярреал"

В рамках 21-го тура испанской Примеры "Валенсия" на своём поле крупно обыграла "Вильярреал" со счётом 3:0. Голами отличились Муктар Диакаби, Денис Черышев и Родриго Морено. Стоит отметить, что игрок сборной России забил мяч в составе "летучих мышей" впервые с сентября.

"Валенсия" – "Вильярреал" - 3:0

Голы: Диакаби, 4 - 1:0, Черышев, 51 - 2:0, Родриго, 86 - 3:0.

"Валенсия": Нето, Гарай, Гайя, Пиччини, Диакаби, Солер (Ферран Торрес, 77), Коклен, Парехо, Черышев (Васс, 74), Родриго, Санти Мина (Ли Кан Ин, 84).

"Вильярреал": Асенхо, Альваро Гонсалес, Коста, Марио Гаспар, Руис, Иборра, Тригерос, Форнальс (Морено, 64), Касорла (Бакка, 60), Педраса (Чуквуэзе, 60), Токо-Экамби.

Благодаря этой победе "Валенсия" поднялась на седьмое место в турнирной таблице первенства, а "Вильярреал" остался на 19-й строчке.

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