Гол Черышева принёс "Валенсии" гостевую победу над "Атлетиком" (видео)

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Гол Черышева принёс "Валенсии" гостевую победу над "Атлетиком" (видео)

В рамках седьмого тура испанской Примеры "Валенсия" в гостях одолела "Атлетик" из Бильбао.

"Летучие мыши" выиграли благодаря голу вингера сборной России Дениса Черышева, который отличился в середине первого тайма.

"Атлетик" – "Валенсия" - 0:1

Гол: Черышев, 27 - 0:1.

"Атлетик": Унаи Симон, Йерай Альварес, Капа (Лекуэ, 83), Мартинес, Берчиче, Дани Гарсия, Рауль Гарсия, Унаи Лопес (Беньят, 61), Ибаи Гомес (Адурис, 61), Муниаин, Уильямс.

"Валенсия": Силлессен, Диакаби, Гарай (Габриэл Паулиста, 46), Коста, Васс, Коклен, Ферран Торрес, Черышев (Собрино, 85), Парехо, Макси Гомес (Вальехо, 68), Родриго.

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