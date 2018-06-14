Гол Черышева признан моментом дня на ЧМ-2018

Второй гол полузащитника сборной России Дениса Черышева в стартовом матче Чемпионата Мира-2018 в ворота Саудовской Аравии (5:0) признан лучшим моментом на турнире по версии ФИФА.

Видео: классный гол Черышева.

В этом эпизоде Черышев ворвался в штрафную и классный ударом внешней стороной стопы отправил мяч в ворота.

Не пропустите: Черышев признан лучшим игроком матча Россия - Саудовская Аравия. | http://soccernews.ru