Гол Черышева в ворота "Вильярреала" (видео)

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Гол Черышева в ворота "Вильярреала" (видео)

В рамках 21-го тура испанской Примеры "Валенсия" на своём поле крупно обыграла "Вильярреал" со счётом 3:0.

Второй гол "летучих мышей" в свой актив записал полузащитник сборной России Денис Черышев. Стоит отметить, что футболист решил не праздновать свой мяч, поскольку ранее выступал за "жёлтую субмарину".

В текущем сезоне 28-летний Черышев сыграл за "Валенсию" 22 матча, забил 2 гола и сделал 2 ассиста.

Не пропустите: Гол Черышева помог "Валенсии" разгромить "Вильярреал". | http://soccernews.ru

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