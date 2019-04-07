Гол Данте помог "Ницце" обыграть "Монпелье"

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Гол Данте помог "Ницце" обыграть "Монпелье"

В рамках 31-го тура французской Лиги 1 "Ницца" в родных стенах взяла верх над "Монпелье". Единственный гол в середине первого тайма забил бразильский защитник Данте, который прославился, играя за "Баварию".

"Ницца" – "Монпелье" - 1:0

Гол: Данте, 20 - 1:0.

"Ницца": Бенитес, Бюрне, Эрей, Данте, Сарр, Ле-Мелу, Сипрьен (Вальтер, 46), Данило, Сен-Максимен, Диаби (Боскальи, 69), Срарфи (Ганаго, 87).

"Монпелье": Лекомт, Педру Мендеш, Илтон, Конгре, Агиляр, Ле Таллек, Скири, Ристич (Ласн, 60), Молле, Лаборд (Камара, 74), Делор (Шкулетич, 81).

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