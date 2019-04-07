Гол Данте помог "Ницце" обыграть "Монпелье"
В рамках 31-го тура французской Лиги 1 "Ницца" в родных стенах взяла верх над "Монпелье". Единственный гол в середине первого тайма забил бразильский защитник Данте, который прославился, играя за "Баварию".
"Ницца" – "Монпелье" - 1:0
Гол: Данте, 20 - 1:0.
"Ницца": Бенитес, Бюрне, Эрей, Данте, Сарр, Ле-Мелу, Сипрьен (Вальтер, 46), Данило, Сен-Максимен, Диаби (Боскальи, 69), Срарфи (Ганаго, 87).
"Монпелье": Лекомт, Педру Мендеш, Илтон, Конгре, Агиляр, Ле Таллек, Скири, Ристич (Ласн, 60), Молле, Лаборд (Камара, 74), Делор (Шкулетич, 81).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|29
|80
|2
|Лилль
|31
|61
|3
|Лион
|31
|56
|4
|Сент-Этьен
|31
|50
|5
|Марсель
|31
|48
|6
|Реймс
|31
|47
|7
|Ницца
|31
|47
|8
|Монпелье
|31
|45
|9
|Страсбур
|30
|42
|10
|Ренн
|30
|42
|11
|Ним
|30
|40
|12
|Анжер
|31
|38
|13
|Бордо
|31
|38
|14
|Тулуза
|31
|35
|15
|Нант
|30
|31
|16
|Монако
|31
|31
|17
|Амьен
|31
|31
|18
|Дижон
|31
|24
|19
|ФК Кан
|31
|23
|20
|Генгам
|31
|23