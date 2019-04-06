Гол де Росси принес победу "Роме" в матче с "Сампдорией"
В матче 31-го тура чемпионата Италии "Рома" на выезде обыграла "Сампдорию" со счетом 1:0. Единственный гол на 75-й минуте забил Даниэле де Росси.
Благодаря победе "Рома" вышла на шестое место в турнирной таблице Серии А, набрав 51 очко. "Сампдория" осталась на 9-й позиции, имея в активе 45 очков.
"Сампдория" – "Рома" - 0:1 (0:0)
Гол: де Росси, 75 - 0:1
"Рома": Миранте, Карсдорп (Жезус, 51), Манолас, Фасио, Коларов, Пеллегрини (Джеко, 66), Кристанте, Дзаньоло, де Росси, Клюйверт (Эль-Шаарави, 72), Шик.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|31
|84
|2
|Наполи
|30
|63
|3
|Интер Милан
|30
|56
|4
|Милан
|31
|52
|5
|Аталанта
|30
|51
|6
|Рома
|31
|51
|7
|Торино
|31
|49
|8
|Лацио
|29
|48
|9
|Сампдория
|31
|45
|10
|Фиорентина
|30
|39
|11
|Сассуоло
|30
|35
|12
|Парма
|31
|34
|13
|Дженоа
|30
|33
|14
|Кальяри
|30
|33
|15
|СПАЛ
|30
|32
|16
|Удинезе
|29
|29
|17
|Эмполи
|30
|28
|18
|Болонья
|30
|27
|19
|Фрозиноне
|30
|20
|20
|Кьево
|30
|11