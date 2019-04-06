Гол де Росси принес победу "Роме" в матче с "Сампдорией"

В матче 31-го тура чемпионата Италии "Рома" на выезде обыграла "Сампдорию" со счетом 1:0. Единственный гол на 75-й минуте забил Даниэле де Росси.

Благодаря победе "Рома" вышла на шестое место в турнирной таблице Серии А, набрав 51 очко. "Сампдория" осталась на 9-й позиции, имея в активе 45 очков.

"Сампдория" – "Рома" - 0:1 (0:0)

Гол: де Росси, 75 - 0:1

"Рома": Миранте, Карсдорп (Жезус, 51), Манолас, Фасио, Коларов, Пеллегрини (Джеко, 66), Кристанте, Дзаньоло, де Росси, Клюйверт (Эль-Шаарави, 72), Шик.

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