Гол Дембеле помог "Лиону" победить "Ниццу"

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Гол Дембеле помог "Лиону" победить "Ниццу"

Фото: инстаграм "Лиона"/Автор неизвестен

В матче 24-го тура чемпионата Франции "Лион" на своем поле обыграл "Ниццу" со счетом 2:0.

Победу лионцам принесли голы Муссы Дембеле и Карла Токо-Экамби.

"Лион", набрав 37 очков, вышел на шестое место в турнирной таблице Лиги 1. "Ницца" с 42 очками осталась на третьей позиции.

"Лион" – "Ницца" - 2:0 (1:0)
Голы: Дембеле, 8 (с пенальти) - 1:0, Токо-Экамби, 52 - 2:0

"Лион": Антони Лопеш, Дюбуа, Тиаго Мендес, Лукеба, Эмерсон, Лукас Пакета, Ндомбеле, Какре, Февр, Токо-Экамби (Кадевере, 74), Дембеле (Ауар, 73).

"Ницца": Бенитес, Данилюк (Лотомба, 64), Данте, Тодибо, Бар, Тюрам (Гессан, 65), Шнайдерлин, Лемина (Росарио, 59), Клюйверт (Клод-Морис, 74), Делор, Гуири (Браими, 59).

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