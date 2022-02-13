Гол Дембеле помог "Лиону" победить "Ниццу"
Фото: инстаграм "Лиона"/Автор неизвестен
В матче 24-го тура чемпионата Франции "Лион" на своем поле обыграл "Ниццу" со счетом 2:0.
Победу лионцам принесли голы Муссы Дембеле и Карла Токо-Экамби.
"Лион", набрав 37 очков, вышел на шестое место в турнирной таблице Лиги 1. "Ницца" с 42 очками осталась на третьей позиции.
"Лион" – "Ницца" - 2:0 (1:0)
Голы: Дембеле, 8 (с пенальти) - 1:0, Токо-Экамби, 52 - 2:0
"Лион": Антони Лопеш, Дюбуа, Тиаго Мендес, Лукеба, Эмерсон, Лукас Пакета, Ндомбеле, Какре, Февр, Токо-Экамби (Кадевере, 74), Дембеле (Ауар, 73).
"Ницца": Бенитес, Данилюк (Лотомба, 64), Данте, Тодибо, Бар, Тюрам (Гессан, 65), Шнайдерлин, Лемина (Росарио, 59), Клюйверт (Клод-Морис, 74), Делор, Гуири (Браими, 59).
Не пропустите: "Лилль" обыграл "Монпелье" и приблизился к зоне еврокубков. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Главные новости дня: 12 февраля
-
"Атлетико" одержал феерическую победу в матче с "Хетафе"
-
Гол Дембеле помог "Лиону" победить "Ниццу"
-
"Торино" проиграл аутсайдеру Серии А
-
Определен лучший игрок клубного чемпионата мира
-
ПСВ забил пять голов в матче Эредивизии
-
"Челси" выиграл 21 трофей при Абрамовиче
-
1
Роналду плюнул в партнера по команде после матча с "Саутгемптоном" (фото)
-
Тухель выиграл третий трофей с "Челси"
-
Дубль Нуньеса принес "Бенфике" волевую победу в Примейре
-
"Барселона" готова заплатить 60 миллионов евро за одного из лидеров "Бетиса"
-
"Байер" с хоккейным счетом победил "Штутгарт" в Бундеслиге
-
"Манчестер Сити" уничтожил "Норвич" в матче АПЛ
-
"Челси" выиграл клубный чемпионат мира
-
"Наполи" и "Интер" сыграли вничью в матче лидеров Серии А
-
"Атлетико" может продать топ-игроков в случае непопадания в ЛЧ
-
"Манчестер Сити" теряет Грилиша
-
Анчелотти отреагировал на ничью "Реала" в матче с "Вильярреалом"
-
"Лилль" обыграл "Монпелье" и приблизился к зоне еврокубков
-
"Бавария" пропустила 4 гола в 1-м тайме матча Бундеслиги впервые за последние 47 лет
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13