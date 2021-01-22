Гол Дембеле в экстра-тайме вывел "Барселону" в 1/8 финала Кубка Испании

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Гол Дембеле в экстра-тайме вывел "Барселону" в 1/8 финала Кубка Испании

В 1/16 финала Кубка Испании "Барселона" в дополнительное время одолела "Корнелью".

Основное время завершилось вничью - 0:0. Однако уже в начале первого экстра-тайма каталонцы повели в счете. Точку в матче поставил Мартин Брэйтуэйт, забивший на последней минуте. Отметим, что "Барса" не реализовала два пенальти.

"Корнелья" - "Барселона" 0:2

Голы: Дембеле, 92 - 0:1, Брэйтуэйт, 120 - 0:2

"Барселона": Нето, Мингеса, Фирпо, Араухо, Лангле, Пуч (Дембеле, 46), Пьянич, Курума (Бускетс, 74), Тринкау (Педри, 74), Гризманн (де ла Фуэнте, 101), Брэйтуэйт.

Удаление: Эстельес (118).

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