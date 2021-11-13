Гол Ди Марии принёс сборной Аргентины победу над Уругваем в квалификации ЧМ-2022

Фото твиттер сборной Аргентины

В рамках 13-го тура отборочного турнира ЧМ-2022 в Южной Америке сборная Аргентины на выезде одолела Уругвай.

"Альбиселесте" выиграли со счётом 1:0 благодаря голу Анхеля Ди Марии в начале матча.

Нападающий Лионель Месси на 76-й минуте вышел на замену и отыграл до финального свистка.

Уругвай – Аргентина - 0:1

Гол: 0:1 – 7 Ди Мария.

Уругвай: Муслера, Касерес, Годин, Хименес, Пикерес, Бентанкур (Арамбарри, 76), Торрейра, Нандес (Горриаран, 81), Весино (Альварес Мартинес, 64), Родригес (Торрес, 46), Суарес.

Аргентина: Мартинес, Отаменди, Ромеро, Молина, Акунья, Ло Чельсо (Месси, 76), Родригес, де Пауль (Паласиос, 81), Ди Мария (Корреа, 55), Мартинес (Гомес, 55), Дибала (Корреа, 46).

Аргентинцы идут на 2-м месте в группе отбора (28 очков), уругвайцы опустились на 6-ю строчку (16 очков).

Не пропустите: Сборная Бразилии досрочно вышла на ЧМ-2022. | http://soccernews.ru