Гол Ди Марии принёс сборной Аргентины победу над Уругваем в квалификации ЧМ-2022
Фото твиттер сборной Аргентины
В рамках 13-го тура отборочного турнира ЧМ-2022 в Южной Америке сборная Аргентины на выезде одолела Уругвай.
"Альбиселесте" выиграли со счётом 1:0 благодаря голу Анхеля Ди Марии в начале матча.
Нападающий Лионель Месси на 76-й минуте вышел на замену и отыграл до финального свистка.
Уругвай – Аргентина - 0:1
Гол: 0:1 – 7 Ди Мария.
Уругвай: Муслера, Касерес, Годин, Хименес, Пикерес, Бентанкур (Арамбарри, 76), Торрейра, Нандес (Горриаран, 81), Весино (Альварес Мартинес, 64), Родригес (Торрес, 46), Суарес.
Аргентина: Мартинес, Отаменди, Ромеро, Молина, Акунья, Ло Чельсо (Месси, 76), Родригес, де Пауль (Паласиос, 81), Ди Мария (Корреа, 55), Мартинес (Гомес, 55), Дибала (Корреа, 46).
Аргентинцы идут на 2-м месте в группе отбора (28 очков), уругвайцы опустились на 6-ю строчку (16 очков).
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