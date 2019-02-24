Гол Дибалы помог "Ювентусу" обыграть "Болонью" (видео гола)

В рамках 25-го тура чемпионата Италии "Ювентус" в гостевом матче с минимальным счетом обыграл "Болонью".

Победный гол на 67-й минуте забил Пауло Дибала.

"Болонья" - "Ювентус" - 0:1.

Гол: Дибала, 67

"Болонья": Скорупски, Ларангейра, Хеландер, Мбайе, Дейкс, Сориано, Пульгар (Фальчинелли, 85), Поли (Донса, 78), Эдера (Орсолини, 52), Сансоне, Сантандер.

"Ювентус": Перин, Де Шильо, Ругани, Бонуччи, Жоау Канселу, Бентанкур, Матюиди (Пьянич, 78), Бернардески (Кьеллини, 87), Алекс Сандро (Дибала, 59), Манджукич, Роналду.

Таким образом, "Ювентус" продолжает лидировать в турнирной таблице Серии А."Болонья" с 18 баллами располагается на 18 строчке.

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