Гол Дибалы помог "Ювентусу" обыграть "Болонью" (видео гола)
В рамках 25-го тура чемпионата Италии "Ювентус" в гостевом матче с минимальным счетом обыграл "Болонью".
Победный гол на 67-й минуте забил Пауло Дибала.
"Болонья" - "Ювентус" - 0:1.
Гол: Дибала, 67
"Болонья": Скорупски, Ларангейра, Хеландер, Мбайе, Дейкс, Сориано, Пульгар (Фальчинелли, 85), Поли (Донса, 78), Эдера (Орсолини, 52), Сансоне, Сантандер.
"Ювентус": Перин, Де Шильо, Ругани, Бонуччи, Жоау Канселу, Бентанкур, Матюиди (Пьянич, 78), Бернардески (Кьеллини, 87), Алекс Сандро (Дибала, 59), Манджукич, Роналду.
Таким образом, "Ювентус" продолжает лидировать в турнирной таблице Серии А."Болонья" с 18 баллами располагается на 18 строчке.
А еще: Симеоне извинился за свой вызывающий жест после победы над "Ювентусом"| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|25
|69
|2
|Наполи
|24
|53
|3
|Интер Милан
|24
|46
|4
|Милан
|25
|45
|5
|Рома
|25
|44
|6
|Лацио
|24
|38
|7
|Торино
|25
|38
|8
|Аталанта
|25
|38
|9
|Сампдория
|25
|36
|10
|Фиорентина
|24
|35
|11
|Сассуоло
|25
|31
|12
|Парма
|24
|29
|13
|Дженоа
|25
|29
|14
|Кальяри
|25
|24
|15
|СПАЛ
|25
|23
|16
|Удинезе
|24
|22
|17
|Эмполи
|25
|21
|18
|Болонья
|25
|18
|19
|Фрозиноне
|25
|16
|20
|Кьево
|25
|10