Гол Доста принёс "Спортингу" тяжёлую победу над "Риу Аве"
В рамках десятого тура чемпионата Португалии лиссабонский "Спортинг" на выезде минимально обыграл "Риу Аве" благодаря голу Баса Доста на 85-й минуте матча.
"Риу Аве" – "Спортинг" - 0:1
Гол: Дост, 85 - 0:1.
"Спортинг": Руй Патрисиу, Коатес, Коэнтрау, Пиччини, Матье (Анде Пинту, 29), Фернандеш (Думбия, 82), Вильям Карвалью, Желсон Мартинш, Акунья, Поденсе (Батталья, 46), Дост.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Спортинг Лиссабон
|10
|26
|2
|Порту
|9
|25
|3
|Бенфика
|10
|23
|4
|Брага
|9
|18
|5
|Маритиму
|9
|16
|6
|Рио Аве
|10
|14
|7
|Боавишта
|9
|13
|8
|Белененсиш
|9
|13
|9
|Фейренсе
|10
|11
|10
|Витория Гимарайнш
|9
|11
|11
|Витория Сетубал
|9
|10
|12
|КД Тондела
|9
|9
|13
|Пасуш де Феррейра
|9
|9
|14
|Портимоненсе
|9
|8
|15
|Дешпортиво Чавес
|9
|8
|16
|Дешпортиво Авеш
|9
|6
|17
|Морейренсе ФК
|9
|6
|18
|Эшторил
|9
|6