Гол Доста принёс "Спортингу" тяжёлую победу над "Риу Аве"

В рамках десятого тура чемпионата Португалии лиссабонский "Спортинг" на выезде минимально обыграл "Риу Аве" благодаря голу Баса Доста на 85-й минуте матча.

"Риу Аве" – "Спортинг" - 0:1

Гол: Дост, 85 - 0:1.

"Спортинг": Руй Патрисиу, Коатес, Коэнтрау, Пиччини, Матье (Анде Пинту, 29), Фернандеш (Думбия, 82), Вильям Карвалью, Желсон Мартинш, Акунья, Поденсе (Батталья, 46), Дост.

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