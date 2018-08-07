Гол Драгуна принес БАТЭ победу над "Карабахом"

"Карабах" в квалификационном раунде Лиги чемпионов встретился с БАТЭ, обе команды достаточно амбициозны, азербайджанцы в прошлом году уже выходили в группу и намерены побороться за еврокубковую осень и в этом сезоне. БАТЭ же мы уже привыкли видеть на стадии группового этапа.

Азербайджанцы неожиданно отдали инициативу в начале матча, БАТЭ владел мячом, чаще атаковал, но никак не мог создать какой-либо опасный момент, даже простых ударов по воротам Хальдорссона фактически не было. Белорусы лишь на 30 минуте побеспокоили вратаря сборной Исландии, когда Иванич целил в верхний угол, едва не поразив "девятку".

Оказалось, что это был лишь первый звоночек: через пять минут Стасевич отобрал мяч у игрока "Карабаха" и сразу отправил в прорыв Сигневича, тот отпасовал на Драгуна, который в падении пробил в угол ворот.

Во втором тайме картина полностью изменилась, "Карабах" прижал соперника к воротам, БАТЭ же даже не помышлял об атаках. Уже в начале второй половины Эмегара едва не расстрелял ворота Щербицкого после прострела Герте во вратарскую. "Карабах" продолжил наседать, удары шли один за другим, но точности им не хватало из 11 лишь три полетели в створ.

Самый реальный шанс упустил уже в концовке матча Зубир, он бил из убойной позиции после скидки Эмегары, но также не попал в дальнюю "девятку". Также хорошим выстрелом отметился Озобич, но Щербицкий свою команду спас.

БАТЭ одержал важнейшую победу в гостях, "Карабаху" же придется не сладко в ответной встрече, которая состоится уже через неделю.

"Карабах" - БАТЭ - 0:1

Гол: Драгун, 36 – 0:1

"Карабах": Хальдорссон, Гусейнов, Медведев, Садыхов, Герье, Мичел, Славчев (Озобич, 80), Зубир, Гараев, Деларж (Мадатов, 67), Эмегара.

БАТЭ: Щербицкий – Филипович, Филипенко, Володько, Яблонский, Риос, Бага, Стасевич (Глеб, 85), Иванич (Скавыш, 62), Драгун (Березкин, 76), Сигневич.