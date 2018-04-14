Гол Дриусси принес "Зениту" победу над "Анжи"

"Зенит" в матче 26 тура РФПЛ принимал "Анжи", питерцам необходимо было исправлять ситуацию в турнирной таблице после весенних неудач, гостям же также необходимо было набирать очки, чтобы выйти из зоны стыковых матчей.

Игра началась с атак "Зенита", на первых минутах неплохой удар нанес Кришито, который откликнулся на навес Паредеса со штрафного. Мяч едва не влетел в ворота, но для "Анжи" все обошлось. Затем ошибся у своих ворот Бакаев, подаривший мяч Дриусси, однако аргентинец презентом не воспользовался – игровой снаряд полетел над перекладиной.

Атаки "Зенита" следовали одна за другой, но долгое время моментов в игре не было, "Анжи" вообще не атаковал, сконцентрировавшись на удержании счета 0:0, однако еще до перерыва игроки гостей были вынуждены начинать с центра поля. Жирков навесил с углового, Ерохин подправил мяч, переведя его дальше по штрафной, а на дальней штанге уже дежурил Дриусси, переправивший игровой снаряд в сетку.

Во втором тайме Манчини освежил атаку: вместо инертного Заболотного вышел Полоз, который сразу мог стать автором голевой передачи. Дмитрий нашёл Смольникова в штрафной, тот расстреливал Лорию из убойной позиции, но вратарь мяч отбил, Полоз шел на добивание, но прицельный выстрел по воротам "Анжи" ему нанести не дали.

В середине тайма игра немного успокоилась, команды проводили замены, но в целом "Зенит" контролировал ход матча, не давая игрокам "Анжи" подходить к воротом Лунева, который ближе к концу матча получил повреждение и попросил замену. Вместо Андрея на поле вышел Лодыгин, однако и он практически не вступал в игру.

"Зенит" мог увеличить счет в конце игры, когда неплохо пробивал Паредес со штрафного и Иванович после розыгрыша углового, однако и без этого питерцам хватило мяча в первом тайме, чтобы набрать три очка и продолжить погоню за ЦСКА.

"Зенит" – "Анжи" - 1:0

Гол: Дриусси, 36 – 1:0

"Зенит": Лунёв (Лодыгин, 77), Смольников, Иванович, Мевля, Кришито, Паредес, Краневиттер, Жирков, Ерохин, Заболотный (Полоз, 53), Дриусси (Ригони, 71).

"Анжи": Лория, Самарджич, Брызгалов, Полуяхтов, Тетрашвили, Бакаев, Хубулов (Маркелов, 71), Данченко, Мусалов (Будковский, 84), Антон (Прудников, 65), Лескано.

Вячеслав Горбачев

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