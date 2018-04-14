Гол Дриусси принес "Зениту" победу над "Анжи"
"Зенит" в матче 26 тура РФПЛ принимал "Анжи", питерцам необходимо было исправлять ситуацию в турнирной таблице после весенних неудач, гостям же также необходимо было набирать очки, чтобы выйти из зоны стыковых матчей.
Игра началась с атак "Зенита", на первых минутах неплохой удар нанес Кришито, который откликнулся на навес Паредеса со штрафного. Мяч едва не влетел в ворота, но для "Анжи" все обошлось. Затем ошибся у своих ворот Бакаев, подаривший мяч Дриусси, однако аргентинец презентом не воспользовался – игровой снаряд полетел над перекладиной.
Атаки "Зенита" следовали одна за другой, но долгое время моментов в игре не было, "Анжи" вообще не атаковал, сконцентрировавшись на удержании счета 0:0, однако еще до перерыва игроки гостей были вынуждены начинать с центра поля. Жирков навесил с углового, Ерохин подправил мяч, переведя его дальше по штрафной, а на дальней штанге уже дежурил Дриусси, переправивший игровой снаряд в сетку.
Во втором тайме Манчини освежил атаку: вместо инертного Заболотного вышел Полоз, который сразу мог стать автором голевой передачи. Дмитрий нашёл Смольникова в штрафной, тот расстреливал Лорию из убойной позиции, но вратарь мяч отбил, Полоз шел на добивание, но прицельный выстрел по воротам "Анжи" ему нанести не дали.
В середине тайма игра немного успокоилась, команды проводили замены, но в целом "Зенит" контролировал ход матча, не давая игрокам "Анжи" подходить к воротом Лунева, который ближе к концу матча получил повреждение и попросил замену. Вместо Андрея на поле вышел Лодыгин, однако и он практически не вступал в игру.
"Зенит" мог увеличить счет в конце игры, когда неплохо пробивал Паредес со штрафного и Иванович после розыгрыша углового, однако и без этого питерцам хватило мяча в первом тайме, чтобы набрать три очка и продолжить погоню за ЦСКА.
"Зенит" – "Анжи" - 1:0
Гол: Дриусси, 36 – 1:0
"Зенит": Лунёв (Лодыгин, 77), Смольников, Иванович, Мевля, Кришито, Паредес, Краневиттер, Жирков, Ерохин, Заболотный (Полоз, 53), Дриусси (Ригони, 71).
"Анжи": Лория, Самарджич, Брызгалов, Полуяхтов, Тетрашвили, Бакаев, Хубулов (Маркелов, 71), Данченко, Мусалов (Будковский, 84), Антон (Прудников, 65), Лескано.
Вячеслав Горбачев
Также читайте: "Паровоз" промчал без остановок: "Локомотив" разгромил "Динамо" в московском дерби | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Битва с оттенком серебра: "Шальке 04" дома принимает дортмундскую "Боруссию"
-
Битва на "Сан-Сиро": "Милан" принимает "Наполи"
-
После еврокубков к последней команде Примеры: "Реал" в гостях у "Малаги"
-
Отгремев в еврокубках: ЦСКА едет в гости к "Уфе"
-
Неудачник и герой еврокубковой недели: "Лацио" схлестнется с "Ромой" в столичном дерби Италии
Лента новостей
-
Неймар рассказал о разногласиях с Кавани
-
Моуринью поделился планами на летнее трансферное окно
-
Дембеле прокомментировал свое будущее в "Барселоне"
-
Защитник ПСЖ недоволен уровнем французской лиги
-
"Рома" прокомментировала рекорд "Барселоны" в чемпионате Испании
-
КДК РФС не собирается рассматривать эпизод с ошибочной желтой карточкой Смолова
-
Гвардиола сравнил сложность Лиги Чемпионов и чемпионата Англии
-
Защитник ПСЖ против ухода Эмери
-
Хавбек ПСЖ получил предложения из АПЛ и Ла Лиги
-
"Монако" сделал заявление о будущем Жардима
-
Фото бутсы Смолова, который получил желтую карточку за симуляцию
-
Гвардиола сравнил АПЛ, Ла Лигу и Бундеслигу
-
Торрес получил несколько предложений из МЛС
-
"Ливерпуль" теряет Ловрена
-
Смолов может избежать дисквалификации на матч с ЦСКА
-
"Манчестер Сити" намерен переманить лидера "Челси"
-
Бэйл, Роналду и Модрич не сыграют в матче с "Малагой"
-
Депай поучаствовал в девяти голах "Лиона" в последних трех матчах
-
Суарес призывает фанатов забыть вылет из Лиги Чемпионов
-
Иньеста определился со своим будущим
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|25
|55
|2
|Спартак Москва
|25
|50
|3
|Краснодар
|26
|47
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|25
|45
|5
|ЦСКА Москва
|24
|44
|6
|Арсенал Тула
|26
|35
|7
|Уфа
|25
|34
|8
|Рубин
|26
|34
|9
|Урал
|25
|30
|10
|Динамо Москва
|25
|30
|11
|Ахмат
|25
|30
|12
|Амкар
|25
|28
|13
|Ростов
|25
|27
|14
|Анжи
|26
|24
|15
|Тосно
|26
|24
|16
|СКА Хабаровск
|25
|13