Гол Дзадзы вывел "Торино" в 1/8 финала Кубка Италии

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Гол Дзадзы вывел "Торино" в 1/8 финала Кубка Италии

В матче 1/16 финала "Торино" победил "Виртус Энтеллу" со счетом 2:0. Победу туринскому клубу принесли голы Симоне Дзадзы и Федерико Бонаццоли. Следующий соперник "быков" определится по результатам жеребьевки.

"Торино" Турин - "Виртус Энтелла" Кьявари - 2:0 (2:0)

Голы: Дзадза, 28 - 1:0, Бонаццоли, 30 - 2:0

"Торино": Милинкович-Савич, Иццо (Бремер, 75), Буонджорно, Родригес, Эдера, Сегре (Хорват, 90), Мейте (Ринкон, 62), Линетти (Ансальди, 63), Мурру, Бонаццоли, Дзадза (Миллико, 76).

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