Гол Дзагоева в ворота "МЮ" переписан на Витиньо

В матче шестого тура группового этапа Лиги Чемпионов ЦСКА уступил "Манчестер Юнайтед" со счетом 1:2.

В концовке первой половины встречи счет открыл полузащитник армейцев Алан Дзагоев.

Впрочем позднее мяч был переписан на форварда Витиньо.

Таким образом на счету 27-летнего Дзагоева осталось семь голов в Лиге Чемпионов и он не догнал лидера по этому показателю среди россиян экс-хавбека "Спартака" Андрея Тихонова (8).

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