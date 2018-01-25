Гол Джеко в компенсированное время спасает "Рому" от поражения в игре с "Сампдорией"

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Гол Джеко в компенсированное время спасает "Рому" от поражения в игре с "Сампдорией"В перенесенном матче 3-го тура итальянской Серии А "Рома" на выезде сыграла вничью с "Сампдорией".

"Сампдория" - "Рома" - 1:1

Голы: Квальярелла, 45+2 - 1:0 (пенальти), Джеко, 90+1 - 1:1.

"Сампдория": Вивиано, Берешинский, Сильвестре, Феррари, Стринич (Мурру, 74), Линетты, Торрейра, Прат (Баррето, 80), Рамирес, Квальярелла (Капрари, 51), Сапата.

"Рома": Алиссон, Флоренци, Манолас, Фасио, Коларов, Пеллегрини (Жерсон, 81), Стротман, Наингголан, Дефрель (Шик, 63), Джеко, Ундер (Антонуччи, 73).

Напомним, ранее "Лацио" разгромил "Удинезе". | soccernews.ru

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