Гол Джеррарда помог "Ливерпулю" обыграть "Милан" в матче легенд

Завершился товарищеский матч между легендами "Ливерпуля" и "Милана".

Игра длилась 80 минут и завершилась победой "красных" со счётом 3:2. Решающий гол на счету Стивена Джеррарда, который отличился в самой концовке поединка.

Легенды "Ливерпуля" – Легенды "Милана" - 3:2

Голы: Фаулер, 25 - 1:0, Сиссе, 52 - 2:0, Пирло, 61 - 2:1, Панкаро, 78 - 2:2, Джеррард, 80 - 3:2.

Стартовый состав "Ливерпуля": Дудек, Глен Джонсон, Каррагер, Хююпя, Аггер, Кеннеди, Кварме, Джеррард, Гарсия, Кюйт, Фаулер.

На замену выходили: Вестервельд, Макманаман, Макэтир, Олдридж, Джими Траоре, Бергер, Сиссе, Диао, Шмицер, Оуэн.

Стартовый состав "Милана": Дида, Кафу, Костакурта, Каладзе, Сержиньо, Амброзини, Гаттузо, Пирло, Руй Кошта, Кака, Индзаги.

На замену выходили: Аббьяти, Борьелло, Карбоне, Фавалли, Фьори, Дигао, Мальдини, Оддо, Панкаро, Шимич.

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