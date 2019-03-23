Гол Джеррарда помог "Ливерпулю" обыграть "Милан" в матче легенд
Завершился товарищеский матч между легендами "Ливерпуля" и "Милана".
Игра длилась 80 минут и завершилась победой "красных" со счётом 3:2. Решающий гол на счету Стивена Джеррарда, который отличился в самой концовке поединка.
Легенды "Ливерпуля" – Легенды "Милана" - 3:2
Голы: Фаулер, 25 - 1:0, Сиссе, 52 - 2:0, Пирло, 61 - 2:1, Панкаро, 78 - 2:2, Джеррард, 80 - 3:2.
Стартовый состав "Ливерпуля": Дудек, Глен Джонсон, Каррагер, Хююпя, Аггер, Кеннеди, Кварме, Джеррард, Гарсия, Кюйт, Фаулер.
На замену выходили: Вестервельд, Макманаман, Макэтир, Олдридж, Джими Траоре, Бергер, Сиссе, Диао, Шмицер, Оуэн.
Стартовый состав "Милана": Дида, Кафу, Костакурта, Каладзе, Сержиньо, Амброзини, Гаттузо, Пирло, Руй Кошта, Кака, Индзаги.
На замену выходили: Аббьяти, Борьелло, Карбоне, Фавалли, Фьори, Дигао, Мальдини, Оддо, Панкаро, Шимич.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|31
|76
|2
|Манчестер Сити
|30
|74
|3
|Тоттенхэм
|30
|61
|4
|Арсенал Лондон
|30
|60
|5
|Манчестер Юнайтед
|30
|58
|6
|Челси
|30
|57
|7
|Вулверхэмптон
|30
|44
|8
|Уотфорд
|30
|43
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|31
|42
|10
|Лестер Сити
|31
|41
|11
|Эвертон
|31
|40
|12
|Борнмут
|31
|38
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|31
|35
|14
|Кристал Пэлас
|30
|33
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|29
|33
|16
|Саутгемптон
|30
|30
|17
|Бернли
|31
|30
|18
|Кардифф Сити
|30
|28
|19
|Фулхэм
|31
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|31
|14