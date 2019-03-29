Гол Джорджевича принёс "Арсеналу" победу над "Крыльями Советов"

В рамках 21-го тура чемпионата России тульский "Арсенал" в гостях минимально обыграл "Крылья Советов" благодаря голу Луки Джорджевича в середине второго тайма.

"Крылья Советов" – "Арсенал Тула" - 0:1

Гол: Джорджевич, 66 - 0:1.

"Крылья Советов": Рыжиков, Рохель, Зотов, Бурлак, Шишкин, Самедов, Ананидзе (Ткачук, 74), Канунников, Тимофеев, Денисов (Яковлев, 60), Корниленко (Шейдаев, 73).

"Арсенал Тула": Левашов (Нигматуллин, 23), Комбаров, Григалава, Беляев, Мохаммед, Мирзов, Ткачев (Берхамов, 86), Бакаев, Горбатенко, Хагуш, Джорджевич.

Благодаря этой победе "Арсенал" поднялся на шестое место в турнирной таблице РПЛ, а "Крылья Советов" остались на 11-й строчке.

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