Гол Джорджевича принёс "Арсеналу" победу над "Крыльями Советов"
В рамках 21-го тура чемпионата России тульский "Арсенал" в гостях минимально обыграл "Крылья Советов" благодаря голу Луки Джорджевича в середине второго тайма.
"Крылья Советов" – "Арсенал Тула" - 0:1
Гол: Джорджевич, 66 - 0:1.
"Крылья Советов": Рыжиков, Рохель, Зотов, Бурлак, Шишкин, Самедов, Ананидзе (Ткачук, 74), Канунников, Тимофеев, Денисов (Яковлев, 60), Корниленко (Шейдаев, 73).
"Арсенал Тула": Левашов (Нигматуллин, 23), Комбаров, Григалава, Беляев, Мохаммед, Мирзов, Ткачев (Берхамов, 86), Бакаев, Горбатенко, Хагуш, Джорджевич.
Благодаря этой победе "Арсенал" поднялся на шестое место в турнирной таблице РПЛ, а "Крылья Советов" остались на 11-й строчке.
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|20
|35
|4
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|20
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|5
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|20
|33
|6
|Арсенал Тула
|21
|30
|7
|Ростов
|20
|29
|8
|Рубин
|20
|28
|9
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|10
|Оренбург
|19
|26
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|Крылья Советов
|20
|24
|12
|Динамо Москва
|20
|23
|13
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|20
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|Анжи
|20
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|20
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|16
|Енисей Красноярск
|20
|11