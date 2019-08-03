Гол Дзюбы на 91-й минуте спас "Зенит" от поражения в матче с "Краснодаром"

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Гол Дзюбы на 91-й минуте спас "Зенит" от поражения в матче с "Краснодаром"

В матче 4-го тура чемпионата России "Зенит" и "Краснодар" сыграли вничью со счетом 1:1. 

Счет был открыт на 80-й минуте. Защитник петербургского клуба Дуглас Сантос отправил мяч в собственные ворота. В компенсированное время "Зенит" спас от поражения нападающий Артем Дзюба.

"Зенит" продолжает лидировать в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 10 очков. "Краснодар" находится на третьей позиции, имея в активе семь баллов.

"Зенит" – "Краснодар" - 1:1 (0:0)

Голы: Дуглас Сантос, 80 (автогол) - 0:1, Дзюба, 90+1 - 1:1

"Зенит": Лунев, Жирков, Иванович, Ракицкий, Дуглас Сантос, Сутормин (Малком, 72), Барриос, Оздоев, Дриусси (Ерохин, 69), Азмун, Дзюба.

"Краснодар": Сафонов, Петров, Мартынович, Спайич, Рамирес, Ольссон, Камболов, Триндаде, Кабелла (Сулейманов, 57), Ари, Намли (Игнатьев, 60).

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