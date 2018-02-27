Гол Дзюбы помог тульскому "Арсеналу" в сверхрезультативном матче обыграть БАТЭ
Тульский "Арсенал" в сверхрезультативном контрольном матче обыграл белорусский БАТЭ.
"Арсенал" - БАТЭ - 4:3
Голы: Филипович, 2 - 0:1, Кангва, 30 - 1:1, Кангва, 45 - 2:1, Дзюба, 60 - 3:1, Ткачев, 63 - 4:1, Туоминен, 71 - 4:2, Мухамедов, 88 - 4:3.
"Арсенал" (стартовый состав): Левашов, Беляев, Григалава, Альварес, Ткачев, Чаушич, Горбатенко, Майга, Кангва, Комбаров, Дзюба.
Напомним, Жулиано прокомментировал уход Дзюбы в "Арсенал". | soccernews.ru
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