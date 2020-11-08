Гол Дзюбы помог "Зениту" обыграть "Краснодар" в матче РПЛ
"Зенит" обыграл "Краснодар" в матче 14-го тура чемпионата России.
В составе петербургского клуба голами отметились Далер Кузяев, Артем Дзюба и Алексей Сутормин.
"Зенит" - "Краснодар" - 3:1 (0:1)
Голы: Берг, 16 (пенальти) - 0:1, Кузяев, 64 - 1:1, Дзюба, 79 - 2:1, Сутормин, 90+3 - 3:1
"Зенит": Кержаков, Ракицкий, Ловрен, Караваев, Дуглас Сантос, Барриос, Оздоев, Мостовой (Сутормин, 74), Вендел (Жирков, 88), Кузяев, Дзюба.
"Краснодар": Сафонов, Мартынович, Чернов, Сорокин, Кайо, Ионов, Ольссон, Газинский (де Вильена, 53), Классон (Уткин, 61), Сулейманов (Кабелла, 61), Берг (Марков, 81).
"Зенит" с 30 баллами занимает 2 место в турнирной таблице, отставая от лидирующего ЦСКА на 1 балл. В активе "быков" 18 очков и 10 строчка.
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