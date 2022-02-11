Гол Дзюбы принёс "Зениту" победу над "Брондбю" в товарищеском матче

Фото твиттер "Зенита"

Питерский "Зенит" на сборе в Португалии обыграл датский "Брондбю" со счётом 2:1.

Победу "сине-бело-голубым" принесли голы Нуралы Алипа и Артёма Дзюбы.

"Зенит" (Россия) – "Брондбю" (Дания) – 2:1

Голы: 0:1 – Дивкович (53), 1:1 – Алип (75), 2:1 – Дзюба (79).

"Зенит": Кержаков, Адамов, Алип, Чистяков, Круговой, Сутормин, Оздоев, Ерохин, Мостовой, Юри Алберто, Дзюба.

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