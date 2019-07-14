Гол Дзюбы принес "Зениту" победу над "Тамбовом"

В матче 1-го тура чемпионата России "Зенит" обыграл "Тамбов" со счетом 2:1. Счет в начале второго тайма открыл Александр Ерохин. Через пару минут преимущество питерцев увеличил Артем Дзюба. На 71-й минуте Ола Муйива сократил разрыв в счете, но большего гостям добиться не удалось.

Во 2-м туре "Зенит" на выезде сыграет с "Сочи". Матч состоится 21 июля.

"Зенит" – "Тамбов" - 2:1 (0:0)

Голы: Ерохин, 46 - 1:0, Дзюба, 48 - 2:0, Муйива, 71 - 2:1

"Зенит": Лунев, Смольников, Иванович, Дуглас Сантос, Жирков (Барриос, 74), Оздоев, Ерохин (Сутормин, 66), Ракицкий, Дзюба, Азмун (Ригони, 88), Дриусси.

"Тамбов": Шелия, Таказов, Тетрашвили, Ойеволе, Осипенко, Карасев, Килин (Муйива, 56), Чуперка, Маркелов (Кулик, 74), Аппаев, Мамтов (Костюков, 53).

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