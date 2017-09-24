Гол Эдера на последней минуте принес "Локомотиву" победу над "Ростовом"

Соседи в турнирной таблице РФПЛ "Ростов" и "Локомотив" встретились между собой в рамках 11 тура на ростовском "Олимпе-2". Обе команды находятся не в лучшей форме, "Ростов" не лучшим образом действует в атаке, забив только 10 мячей, к этому добавились и проблемы в обороне. После ухода Мевли в "Зенит" желто-синие пропустили за два матча больше, чем за восемь стартовых поединков. "Локомотив" же также в последнее время находится в небольшом кризисе, "железнодорожники" вылетели из Кубка России, проиграли явному аутсайдеру "Амкару", потеряли очки в матче с "Тереком", а чуть ранее также потерпели поражение от "Тосно". Отставание от "Зенита" уже составляет четыре очка, к тому же "Локомотив" пропустил вперед "Краснодар".



Юрий Семин не стал выпускать в основе на отчетный матч португальца Эдера, проваливший все три матча, в которых принимал участие. Вместо него на острие оказался Фарфан, однако в целом нельзя сказать, что данный ход себя оправдал. За весь первый тайм "Локомотив" ни разу не ударил по воротам, впрочем, то же самое можно сказать и о "Ростове". Обе команды играли без ворот, довести дело не то, что до опасных моментов, даже до обычных ударов никто так и не смог. Выделить только заброс Денисова в направлении Фернандеша, но передача оказалась слишком сильной, Песьяков выскочил из ворот и опередил игрока "Локомотива", сыграв головой.



Во втором тайме игра пошла веселее, команды начали баловать болельщиков ударами по воротам. После подачи Калачева со штрафного пробил мимо ворот Ингасон, а через пять минут самый реальный шанс в этой игре упустил Бухаров. Александр воспользовался скидкой от Ионова, а затем пробил в левый угол с линии штрафной – Гилерме в прыжке отразил игровой снаряд. "Локомотив" ответил неплохим прострелом Алексея Миранчука, Песьяков прервать передачу не сумел, но на дальней штанге к мячу так и не успел Фарфан. Также после перспективной контратаки мог вырываться на ударную позицию Фернандеш, однако португалец не сумел переиграть последнего защитника Ингассона. Затем снова последовало некоторое затишье.

Пытаясь вырвать победу, оба тренера освежили игру, на поле вышли Эдер, Дядюн, Зуев, Думбия, однако их появление не изменило общую картину. Лишь в добавленное арбитром время "Локомотив" решился на небольшой штурм ворот "Ростова", в результате которого перед самым финальным свистом Эдер сумел протолкнуть мяч в ворота хозяев поля после скидки Миранчука, принеся "Локомотиву" важную победу.

"Ростов" – "Локомотив" 0:1

Гол: Эдер, 90+3 – 0:1

"Ростов": Песьяков, Паршивлюк, Макеев, Ингасон, Могилевец, Байрамян, Гацкан, Юсупов, Калачев (Думбия, 75), Ионов (Зуев, 63), Бухаров (Дядюн, 68).

"Локомотив": Гилерме, Фарфан, Лысов, Кверквелия, Пейчинович, Михалик (Ан. Миранчук, 46), Денисов, Игнатьев, Тарасов, Фернандеш, Ал. Миранчук (Эдер, 77).

Вячеслав Горбачев

Также читайте: За минуту до позора: "Спартак" спасает ничью в матче с "Анжи" | http://soccernews.ru