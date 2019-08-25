Гол экс-игрока ЦСКА принес победу "Удинезе" над "Миланом" в Серии А
В матче 1-го тура чемпионата Италии "Удинезе" обыграл "Милан" со счетом 1:0. Победу удинцам принес гол защитника Родриго Бекао, который ранее выступал за ЦСКА.
"Удинезе" – "Милан" - 1:0 (0:0)
Гол: Родриго Бекао, 72 - 1:0
"Милан": Доннарумма, Романьоли, Родригес, Мусаккьо, Калабрия, Кастильехо (Рафаэл Леау, 75), Лукас Пакета (Беннасер, 76), Сусо, Чалханоглу, Борини (Кессиэ, 60), Пионтек.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Наполи
|1
|3
|2
|Ювентус
|1
|3
|3
|Удинезе
|1
|3
|4
|Аталанта
|0
|0
|5
|Болонья
|0
|0
|6
|Брешия
|0
|0
|7
|Кальяри
|0
|0
|8
|Дженоа
|0
|0
|9
|Хеллас Верона
|0
|0
|10
|Интер Милан
|0
|0
|11
|Лацио
|0
|0
|12
|Лечче
|0
|0
|13
|Рома
|0
|0
|14
|СПАЛ
|0
|0
|15
|Сампдория
|0
|0
|16
|Сассуоло
|0
|0
|17
|Торино
|0
|0
|18
|Фиорентина
|1
|0
|19
|Милан
|1
|0
|20
|Парма
|1
|0