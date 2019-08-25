Гол экс-игрока ЦСКА принес победу "Удинезе" над "Миланом" в Серии А

Теги удинеземилан

Гол экс-игрока ЦСКА принес победу "Удинезе" над "Миланом" в Серии А

В матче 1-го тура чемпионата Италии "Удинезе" обыграл "Милан" со счетом 1:0. Победу удинцам принес гол защитника Родриго Бекао, который ранее выступал за ЦСКА.

"Удинезе" – "Милан" - 1:0 (0:0)
Гол: Родриго Бекао, 72 - 1:0

"Милан": Доннарумма, Романьоли, Родригес, Мусаккьо, Калабрия, Кастильехо (Рафаэл Леау, 75), Лукас Пакета (Беннасер, 76), Сусо, Чалханоглу, Борини (Кессиэ, 60), Пионтек.

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