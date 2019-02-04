Гол экс-игрока "Локомотива" помог "Лацио" обыграл "Фрозиноне"

В матче 22-го тура "Фрозиноне" дома потерпела поражение от "Лацио".

Победный гол на 36-й минуте забил эквадорский нападающий "Лацио" и бывший игрок "Локомотива" Фелипе Кайседо.

"Фрозиноне" - "Лацио" - 0:1.

Гол: Кайседо, 36 - 0:1.

"Фрозиноне" - Спортьелло, Капуано, Саламон, Крайнц (Чиофани, 75), Дзампано, Вальцаниа (Тротта, 81), Вивиани (Саммарко, 76), Бегетто, Чибса, Чиано, Пинамонти.

"Лацио" - Стракоша, Марушич, Баштуш, Ачерби, Дурмиси, Луис Альберто(Лулич, 65), Пароло, Бадель (Лейва, 57), Раду, Кайседо (Бериша, 58), Иммобиле.

"Лацио" с 35 баллами занимает 6 место турнирной таблицы Серии А, "Фрозиноне" с 13 очками на предпоследнем месте.

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