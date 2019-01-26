Гол экс-игрока "Спартака" помог "Севилье" обыграть "Леванте"

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Гол экс-игрока "Спартака" помог "Севилье" обыграть "Леванте"

В рамках 21-го тура чемпионата Испании "Севилья" разгромила "Леванте".

В конце матча гол забил экс-игрок "Спартака" Квинси Промес. Он не сумел реализовать пенальти, однако  успел к мячу и добил его в ворота. Также отличились Виссам Бен ЙеддерАндре СилваФранко Васкес и Пабло Сарабия.

"Севилья" - "Леванте" - 5:0 (0:0).

Голы: Бен Йеддер, 48 - 1:0, Андре Силва, 60 - 2:0, Васкес, 71 - 3:0, Сарабия, 80 - с пенальти - 4:0, Промес, 90 - 5:0.

"Севилья": Вацлик, Каррису, Гомес (Меркадо, 12), Вебер, Банега (Амаду, 74), Васкес, Меса, Бен Йеддер, Промес, Алейш Видаль (Сарабия, 54), Андре Силва.

"Леванте": Ойер Оласабаль, Коке, Кабако, Пьер, Рочина (Хасон, 72), Кампанья, Барди (Дукуре, 76), Мансанара, Моралес, Боатенг (Рохер, 76), Майораль.

"Севилья" набрала 36 очков и поднялась на 3-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. "Леванте" с 26 баллами занял 10 позицию.

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