Гол экс-игрока "Спартака" помог "Севилье" обыграть "Леванте"
В рамках 21-го тура чемпионата Испании "Севилья" разгромила "Леванте".
В конце матча гол забил экс-игрок "Спартака" Квинси Промес. Он не сумел реализовать пенальти, однако успел к мячу и добил его в ворота. Также отличились Виссам Бен Йеддер, Андре Силва, Франко Васкес и Пабло Сарабия.
"Севилья" - "Леванте" - 5:0 (0:0).
Голы: Бен Йеддер, 48 - 1:0, Андре Силва, 60 - 2:0, Васкес, 71 - 3:0, Сарабия, 80 - с пенальти - 4:0, Промес, 90 - 5:0.
"Севилья": Вацлик, Каррису, Гомес (Меркадо, 12), Вебер, Банега (Амаду, 74), Васкес, Меса, Бен Йеддер, Промес, Алейш Видаль (Сарабия, 54), Андре Силва.
"Леванте": Ойер Оласабаль, Коке, Кабако, Пьер, Рочина (Хасон, 72), Кампанья, Барди (Дукуре, 76), Мансанара, Моралес, Боатенг (Рохер, 76), Майораль.
"Севилья" набрала 36 очков и поднялась на 3-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. "Леванте" с 26 баллами занял 10 позицию.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|20
|46
|2
|Атлетико Мадрид
|20
|41
|3
|Реал Мадрид
|20
|36
|4
|Севилья
|20
|33
|5
|Алавес
|20
|32
|6
|Хетафе
|20
|31
|7
|Бетис
|20
|29
|8
|Реал Сосьедад
|20
|26
|9
|Валенсия
|20
|26
|10
|Леванте
|20
|26
|11
|Эйбар
|20
|25
|12
|Жирона
|20
|24
|13
|Эспаньол
|20
|24
|14
|Атлетик Бильбао
|20
|23
|15
|Леганес
|20
|22
|16
|Реал Вальядолид
|20
|22
|17
|Сельта Виго
|20
|21
|18
|Райо Вальекано
|20
|20
|19
|Вильярреал
|20
|18
|20
|Уэска
|20
|11