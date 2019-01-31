Гол экс-игрока "Спартака" спас "Нант" от поражения в матче с "Сент-Этьеном"

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Гол экс-игрока "Спартака" спас "Нант" от поражения в матче с "Сент-Этьеном"

"Нант" и "Сент-Этьен" не смогли выявить победителя в матче 22-го тура чемпионата Франции.

Счет был открыт на 58-й минуте полузащитником Реми Кабеллой. Ответный гол был забит спустя 12 минут экс-игроком "Спартака" Маджидом Уорисом.

"Нант" - "Сент-Этьен" - 1:1 (0:0).

Голы: Кабелла, 58 - 0:1, Уорис, 70 - 1:1. 

"Нант": Дюпе, Фабиу да Силва, Траоре, Диегу Карлос, Крхин (Кватенг, 64), Туре, Боскилиа (Мутуссами, 80), Ронжье, Жиротто, Уорис, Кулибали.

"Сент-Этьен": Рюффье, Перрен, Суботич, Колодзейчак, Габриэл Силва, М`Вила, Кабелла, Амума (Норден, 76), Хазри, Монне-Паке (Роша Сантуш, 90+4), Диони (Салибюр, 83).

 Таким образом, "Нант" прервал серию из трёх поражений в Лиге 1. "Сент-Этьен" с 37 баллами занимает 4 строчку турнирной таблице чемпионата Франции, "Нант", имея в активе 24 очка, расположился на 14-й позиции.

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