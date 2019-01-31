Гол экс-игрока "Спартака" спас "Нант" от поражения в матче с "Сент-Этьеном"
"Нант" и "Сент-Этьен" не смогли выявить победителя в матче 22-го тура чемпионата Франции.
Счет был открыт на 58-й минуте полузащитником Реми Кабеллой. Ответный гол был забит спустя 12 минут экс-игроком "Спартака" Маджидом Уорисом.
"Нант" - "Сент-Этьен" - 1:1 (0:0).
Голы: Кабелла, 58 - 0:1, Уорис, 70 - 1:1.
"Нант": Дюпе, Фабиу да Силва, Траоре, Диегу Карлос, Крхин (Кватенг, 64), Туре, Боскилиа (Мутуссами, 80), Ронжье, Жиротто, Уорис, Кулибали.
"Сент-Этьен": Рюффье, Перрен, Суботич, Колодзейчак, Габриэл Силва, М`Вила, Кабелла, Амума (Норден, 76), Хазри, Монне-Паке (Роша Сантуш, 90+4), Диони (Салибюр, 83).
Таким образом, "Нант" прервал серию из трёх поражений в Лиге 1. "Сент-Этьен" с 37 баллами занимает 4 строчку турнирной таблице чемпионата Франции, "Нант", имея в активе 24 очка, расположился на 14-й позиции.
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|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|20
|56
|2
|Лилль
|22
|43
|3
|Лион
|22
|40
|4
|Сент-Этьен
|21
|36
|5
|Страсбур
|22
|35
|6
|Монпелье
|21
|35
|7
|Ницца
|22
|34
|8
|Марсель
|21
|31
|9
|Реймс
|22
|31
|10
|Ренн
|22
|30
|11
|Ним
|22
|29
|12
|Бордо
|21
|28
|13
|Тулуза
|22
|26
|14
|Анжер
|22
|24
|15
|Нант
|21
|23
|16
|Дижон
|21
|20
|17
|ФК Кан
|22
|18
|18
|Амьен
|22
|18
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|Монако
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