Гол экс-игрока "Зенита" помог "Ньюкаслу" обыграть "Манчестер Сити"

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Гол экс-игрока "Зенита" помог "Ньюкаслу" обыграть "Манчестер Сити"

"Ньюкасл" обыграл "Манчестер Сити""Ньюкасл" обыграл "Манчестер Сити" (2:1) в матче 24-го тура чемпионата Англии.

Счет открыл на 24-й секунде нападающий "горожан" Серхио Агуэро.  В составе победителей отличились экс-игрок "Зенита" Саломон Рондон и Мэтт Ритчи.

"Ньюкасл Юнайтед" - "Манчестер Сити" - 2:1 (0:1).

Голы: Агуэро, 1 - 0:1, Рондон, 66 - 1:1, Ритчи, 80 (с пенальти) - 2:1.

"Ньюкасл Юнайтед": Дубравка, Лежен, Шер, Ласкеллес, Йедлин, Ритчи, Хэйден, Лонгстафф, Рондон, Атсу (Кенеди, 87), Перес (Манкильо, 90).

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Данилу (Гюндоган, 83), Ляпорт, Стоунс, Сильва, Фернандинью, Де Брейне (Бернарду Силва, 65), Агуэро, Стерлинг, Сане (Габриэл Жезус, 73).

"Сити" набрав 56 очков занимает второе место турнирной таблицы, у "Ньюкасла" 24 очка и 14-я позиция.

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