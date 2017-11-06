Гол Эль-Шаарави признан лучшим в 4-м туре группового этапа Лиги Чемпионов

Первый гол нападающего "Ромы" Стефана Эль-Шаарави в ворота "Челси" признан лучшим в четвёртом туре группового этапа Лиги Чемпионов.

Видео: Гол Эль-Шаарави в ворота "Челси"

В голосовании болельщиков этот забитый мяч набрал 31 процент голосов, опередив голы Неймара и Томаса Партея в ворота "Андерлехта" и "Карабаха" соответственно.

Напомним, что Эль-Шаарави также был признан игроком недели в Лиге Чемпионов. | http://soccernews.ru