Гол Еременко принес победу "Ростову" над "Краснодаром"

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Гол Еременко принес победу "Ростову" над "Краснодаром"

"Ростов" в товарищеском матче обыграл "Краснодар" со счетом 1:0. Единственный гол забил Роман Еременко.

"Ростов" - "Краснодар" - 1:0

Гол: Еременко

"Ростов" (стартовый состав): Песьяков, Козлов, Хаджикадунич, Осипенко, Чернов, Еременко, Попов, Норманн, Зайнутдинов, Мамаев, Шомуродов

После 19 туров "Краснодар" и "Ростов" являются соседями по турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. "Краснодар" с 35 очками занимает второе место, "Ростов" - третий с 34 баллами.

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