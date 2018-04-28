Гол Фабрегаса принес "Челси" победу над "Суонси"

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Гол Фабрегаса принес "Челси" победу над "Суонси"

Лондонский "Челси" ведет отчаянную погоню за "Тоттенхэмом", который занимает последний вагон поезда, уносящего английские клубы в Лигу чемпионов. "Аристократы" отстают от четвертого места на пять очков, поэтому команде необходима была только победа на "Либерти", в это же время "Суонси" также был настроен на положительный исход. Команда цепляется за возможность остаться в АПЛ на будущий год, на данный момент она опережает находящиеся в зоне вылета "Саутгемптон" и "Вест Бромвич".

Начало игры показало, что больше мотивации у гостей. Уже на четвертой минуте Фабрегас открыл счет в матче. Кинг ошибся в центре поля, Канте сразу отдал пас на Азара, тот обыграл защитника, затем перевёл мяч на Фабрегаса, который точно пробил в левый верхний угол ворот. "Челси" продолжил атаковать, в середине тайма гости могли забить и второй гол. Фабрегас с острого угла пробил в защитника, после этого случился рикошет, мяч отлетел к Моусону и Жиру, они вели между собой борьбу, в результате которой защитник пробил по своим воротам, но Фабьански спасла перекладина.

В дальнейшем игра успокоилась "Челси" играл по счёту, максимальную скорость не включал, "Суонси" же так и не сумел наладить конструктивную игру в атаке, фактически не тревожив Куртуа. Их два удара в створ не полетели.

Во втором тайме хозяева были вынуждены играть активнее, "Челси" же играл на контратаках и имел возможность для того, чтобы увеличить счет. Фабиански ошибся, прерывая фланговый прострел, поляк выбил мяч прямо на Мозеса, который не сумел забить с нескольких метров в пустые ворота. У "Суонси" можно выделить неплохой удар от Ньютона, но Куртуа мяч забрал.

В концовке игры хозяева решились на последний штурм, они провели несколько затяжных атак, одна из которых завершилась хорошим ударом с линии штрафной от Кэррола, но мяч разминулся со штангой.

"Челси" одержал минимальную победу и приблизился к "Тоттенхэму", который свой матч сыграет завтра. "Шпоры" примут "Уотфорд".

"Суонси" – "Челси" 0:1

Гол: Фабрегас, 4 – 0:1.

"Суонси": Фабьянски, Робертс (Кэролл, 63), Ньютон, Ван дер Хорн, Моусон, Олссон (Раутледж, 81), А. Айю, Ки Сун Йонг, Кинг (Дайер, 58), Клукас, Д. Айю.

"Челси": Куртуа, Рюдигер, Кэхилл, Аспиликуэта, Мозес, Канте, Бакайоко, Фабрегас (Педро, 81), Эмерсон, Азар (Виллиан, 81), Жиру (Мората, 85).

Вячеслав Горбачев

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2 Манчестер Юнайтед 34 74
3 Ливерпуль 36 72
4 Тоттенхэм 34 68
5 Челси 35 66
6 Арсенал Лондон 34 57
7 Бернли 36 54
8 Эвертон 36 48
9 Лестер Сити 35 44
10 Ньюкасл Юнайтед 35 41
11 Кристал Пэлас 36 38
12 Борнмут 36 38
13 Уотфорд 35 38
14 Брайтон & Хоув Альбион 35 37
15 Вест Хэм Юнайтед 34 35
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