Гол Фарфана приносит "Локомотиву" минимальную победу над "Ростовом"
Лидер российской Премьер-лиги "Локомотив" в рамках 25 тура регулярного чемпионата принимал "Ростов". Игра ожидалась упорной, ведь команда Валерия Карпина борется за выживание в дивизионе сильнейших и в Москве просто обязана была давать бой хозяевам поля. Что до "железнодорожников", то после поражения в прошлом туре они не имели права на потерю очков.
Первый тайм проходил с игровым преимуществом "Локомотива", что не стало неожиданностью. Москвичи разными путями пытались найти способ провести голевую атаку, но гости умело оборонялись. К слову, команда Валерия Карпина о голах не думала и вовсе, всего парочку раз перейдя за тайм середину поля.
До перерыва "Локомотив" создал всего два момента у ворот Абаева, которые выпали на середину первой половины матча. На 23-й минуте в ходе розыгрыша углового мяч опустился точно на голову Тарасову. Дмитрий, в борьбе с Вилюшом, бил казалось точно в угол, но сфера угодила в штангу. А спустя две минуты Фернандеш решился на удар из-за штрафной, но на этот раз голкипер "Ростова" смог продемонстрировать все свое мастерство.
В остальном же игра проходила в спокойном темпе, вратари обеих команд и публика на "РЖД-арене" откровенно скучали, надеясь, что ситуация изменится в тайме втором.
И, действительно, начало второй половины матча получилось обнадеживающим. Уже на 47-й минуте хозяева поля открыли счет. Заработал Ари угловой справа от владений Абаева, после чего пошел навес от Игнатьева в центр вратарской "Ростова", откуда грамотно подрезал сферу головой под левую от себя стойку Фарфан – 1:0.
Теперь ростовчанам нужно было что-то менять в игре, дабы проводить и собственные атаки. Но ничего подобного не произошло. Гости по-прежнему ничего не могли создать у ворот Гилерме, да и в целом редко переходили на половину поля "железнодорожников". Что касается "Локомотива", то он мог себе позволить играть по счету, стараясь довести каждую атаку до верного. Впрочем, кроме стандартов никакой опасности игра москвичей не несла.
Последние попытки отыграться "Ростов" предпринял в самом конце встречи, когда смог провести свою единственную опасную контратаку. В ее завершении Шомуродов вышел на ударную позицию и целил под перекладину, но Гилерме потянул этот мяч.
В итоге команда Юрия Семина добилась своего, заработав важные три очка. По итогам тура "Локомотив" абсолютно точно сохранит за собой первое место, независимо от того, как сыграет в Махачкале "Спартак".
"Локомотив" – "Ростов" – 1:0
Гол: Фарфан, 47.
"Локомотив": Гилерме, Игнатьев, Чорлука, Кверквелия, Рыбус, Тарасов (Баринов, 83), Фернандеш, Ал-й Миранчук, Коломейцев, Фарфан, Арии (Эдер, 72).
"Ростов": Абаев, Ингасон, Вилюш (Скопинцев, 71), Сигурдссон, Паршивлюк, Макеев, Сапета, Гацкан, Калачев (Зуев, 84), Ионов, Дядюн (Шомуродов, 58).
Александр Никитин | http://soccernews.ru
Не пропустите! "Локомотив" – "Ростов" – 1:0 (обзор)
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